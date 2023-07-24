«Наш человек Фицо». Почему токсичный словацкий экс-премьер до сих пор имеет сторонников в Чехии — комментарий

На протяжении многих лет чешско-словацкие государственные визиты выглядели одинаково: приезд, заверения в лучших в истории отношениях, краткое изложение обязательных общих тем, улыбка, фотография, отъезд.

С журналистской точки зрения это было довольно скучно. Немного потренировавшись, можно было заранее написать репортаж о визите того или иного политика на ту или иную половину бывшей Чехословакии.

Клаус и Пароубек слишком хорошо понимают словацкие реалии, ведь они в чем-то очень похожи на чешские, в которых они сами долгое время находились.

В период с 2006 по 2018 год Роберт Фицо на официальных фотографиях премьер-министров всегда присутствовал на словацкой стороне, не считая небольших перерывов. Его политическое долголетие, несомненно, является одной из тех вещей, которые импонируют многим чешским — часто бывшим — политикам.

Лучи, которые осветят Европу

«Мы верим, что ваша победа на выборах не только осветит всю Словакию, но и озарит своими лучами всю Европу, в том числе и Чехию», — признался в сентябре в письме с риторикой из другого времени бывший премьер-министр Йиржи Пароубек.

Он добавил, что за предвыборными усилиями Фицо внимательно следят «все чешские „старые“ социалисты, все настоящие демократические левые». Михал Гашек, бывший губернатор Южноморавского края от Чешской социал-демократической партии, также публично пожелал Фицо победы на выборах.

В сентябре бывший президент Вацлав Клаус также заверил Фицо в своей поддержке. Примерно в это же время депутат парламента от партии Фицо Любош Блаха назвал Чешское телевидение «отстойником» за то, что оно сняло критический репортаж о Směr.

«Хотя из сообщений СМИ может показаться, что у вас здесь нет сторонников, мы можем вас заверить, что это не так», — завяил Клаус. А его близкий соратник Петр Мацинка назвал Směr, ссылаясь на ее программу, «стандартной социал-демократической партией». Так ли это на самом деле?

То, что Фицо действительно когда-то был «настоящим левым», не отрицает словацкий журналист Петер Барди, главный редактор Aktuality.sk и бывший начальник убитого журналиста Яна Куциака, который также был трижды премьер-министром Словакии и не является фаворитом на выборах этого года. В своей новой книге «Фицо. Одержимый властью» он достаточно красноречиво показывает, как этот левый подход со временем был прикрыт другими аспектами личности Фицо, а точнее, его желанием править любой ценой.

Социалист, захвативший государство

Один из примеров. В 1998 году Фицо лично пришел поддержать демонстрацию за независимость телеканала Markiza TV и произнес там фразу, которую впоследствии мало кто будет ассоциировать с ним: «Свобода слова — это также распространение критической, иногда шокирующей информации».

Несколько лет спустя тот же Фицо объявил войну СМИ, назвав журналистов, критикующих его правительство, «грязными антисловацкими проститутками».

«Снаружи он был убежденным социалистом, а дома позволил нескольким избранным захватить государство», — цитирует словацкого социолога Михала Вашечку Барди.

Как и Андрей Бабиш перед президентскими выборами в Чехии, Фицо и его сторонники не учитывают, насколько сильно они навредят и без того больному обществу.

Получается, перед Фицо преклоняются за его левые взгляды. А что касается желания Йиржи Пароубека «заставить Европу засиять победой Směr», то, похоже, Словакия уже слишком засияла.

Это не что иное, как оставшаяся после Фицо система «наших людей», с которой полиция и суды имеют дело сегодня и будут иметь еще долгое время — до тех пор, пока экс-премьер не вернется к власти после сентябрьских выборов.

Причин для возвращения у Фицо предостаточно. От чисто практических, таких как предотвращение возможного судебного преследования по старым делам Směr, до личных, таких как желание исправить свой облик после поражения на президентских выборах в 2014 году или вынужденного ухода с поста премьер-министра после убийства Яна Кучака в 2018 году.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Фицо захочет взять реванш после своего возвращения в правительство и поставить под контроль ключевые институты, от полиции до прокуратуры, которые имеют отношение к возможному преследованию его самого, других политиков, выдвиженцев партии Směr и связанных с ней бизнесменов. А их немало, особенно сейчас, перед выборами в обеих странах.

Во что играет Фицо

Общим знаменателем всех возможных анализов феномена Фицо явно является слово «власть» и уже упомянутая система «наших людей». В своей новой книге Петер Барди описывает, как это слово возникло в связи с бизнесменом Ладиславом Баштернаком, имевшим контакты с рядом политиков Směr.

«В 2012 году Баштернак был остановлен полицейским патрулем. Он нарушил правила. Полицейские хотели оштрафовать его на 150 евро, но вместо того, чтобы достать бумажник, он достал мобильный телефон, позвонил кому-то и передал телефон полицейскому. „Это наш человек“, — раздался телефонный звонок. Это был голос заместителя директора регионального полицейского управления», — пишет Барди.

Но система «наших людей» служила гораздо более важным целям, чем простое устранение штрафов за мелкие правонарушения. Когда после выборов 2020 года в Словакии начали расследовать коррупционные дела времен Směr, под подозрение попали и сам Роберт Фицо, и его многолетний министр внутренних дел Роберт Калиняк.

Обоих подозревали в том, что они использовали полицию и финансовую администрацию для дискредитации политических оппонентов, в том числе тогдашнего президента Киски, совместно с бизнесменом Норбертом Бёдёром и бывшим начальником полиции Гашпаром (который, кстати, является дальним родственником Бёдёра).

В прошлом году прокуратура сняла с Фицо и Калиняка обвинения в участии в преступной группировке, однако в этом году дело вокруг Бёдёра и Гашпара было возобновлено после проволочек, и Верховный суд Словакии вынес решение о продолжении приостановленного преследования.

Как и Андрей Бабиш перед президентскими выборами в Чехии, Фицо и его сторонники не учитывают, какой ущерб они нанесут и без того больному обществу на пути к своему успеху.

Любош Блаха, вице-президент Směr, с риторикой в духе Че Гевары и жестами на городских площадях говорит о «возвращении фашизма в радужных цветах», он даже не постеснялся спровоцировать толпу сторонников на крик о словацком президенте, что «Чапутова — американская ku*va».

«Игра с огнем». Неужели?

Все это происходит при косвенной поддержке бывшего президента Вацлава Клауса, который желает Фицо победы, «чтобы Словакия оставалась демократической страной и оставалась собой», при молчаливом одобрении бывшего премьер-министра Йиржи Пароубека, который вслух надеется, что «партия Směr одержит решительную победу», и под кивки многих других чешских сторонников Фицо.

Хотя такая поддержка со стороны Чехии по понятным причинам устраивает Фицо, он рассматривает критику как вмешательство во внутренние дела Словакии.

Когда весной этого года президент Чехии Петр Павел и министр иностранных дел Ян Липавский предупредили о развитии событий в Словакии, Фицо был необычайно резок по отношению к Чехии: «Я прошу прогрессивные словацкие и чешские круги не разрывать отношения между Чехией и Словакией. Вы играете с огнем», — написал он в Facebook.

Создается впечатление, что чешско-словацкие отношения строятся на том, что при посещении Чехии Фицо встречает один из его политических друзей — в свое время Йиржи Пароубек, а затем Милош Земан и Андрей Бабиш. Словосочетание «политические друзья» имеет большое значение, поскольку, как говорят, у Фицо практически не было настоящих друзей в политике.

«У него были очень целенаправленные отношения, прагматичные, он не воспринимал их эмоционально, что несло не только негативные, но и позитивные измерения. Он не оскорблял, не культивировал ненависть, даже к своим оппонентам», — цитирует автор упомянутой выше книги о Фицо Петер Барди слова одного из основателей Směr Бориса Залу.

Однако, глядя на Фицо в последние годы, можно серьезно усомниться в справедливости такой оценки. Однако это не мешает Клаусу, Пароубеку и другим некритично защищать Фицо. Почему?

Либо они совсем не понимают словацких реалий и действительно рассматривают возвращение Фицо как возвращение консервативных (Клаус) или левых (Пароубек) ценностей. Либо они слишком хорошо понимают словацкую ситуацию, поскольку она в чем-то очень похожа на внутреннюю, в которой они сами давно действуют.

Означает ли это чешский эквивалент системы «наших людей» либо стремление любой ценой остаться у власти или вернуться к ней?

















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