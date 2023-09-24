Российский агент в Чехии предлагал тысячи евро за распространение информации о войне в Украине

«Конкретно речь шла о том, что этот агент влияния по просьбе одного из высших органов государственной власти России раздавал тысячи евро для распространения в публичном пространстве нарративов, поддерживающих внешнеполитические интересы Российской Федерации в связи с войной в Украине. Для распространения этой российской информации использовались даже общественные деятели», — заявил глава BIS Михал Коуделка в понедельник в парламенте, где проходит конференция по дезинформации. Он не стал называть конкретные имена.

Всего глава BIS перечислил пять случаев за последние годы, когда Россия пыталась повлиять на события и мнения в Чехии. Например, по его словам, Россия пыталась повлиять на президентские выборы с помощью достаточно хорошо сделанных фальшивых видеороликов.

«В январе 2023 года Sputnik выпустил в публичное пространство фальшивый видеоролик с Петром Павелом, в котором он говорит, что Чехия должна вступить в войну. Для этого российская сторона использовала довольно эффективный монтаж реального видео. В июне 2023 года тот же канал распространил уже отредактированную речь президента Петра Павела, в фальшивой части которой президент говорил, что Запад манипулирует Украиной», — сказал Коуделка. Он уточнил, что в реальном видео Павел сказал, что президент России Путин лжет своим гражданам, что Запад манипулирует Украиной.

Что касается случая влияния на журналистов, то, по словам Коуделки, этот человек финансировали их зарубежные поездки, а взамен просить писать статьи, которые устраивали бы Россию.

«Однако, несмотря на все это, я убежден, что мы можем успешно противостоять дезинформации», — считает Коуделка.

Глава BIS также отметил, что дезинформационная сцена в Чехии действует в основном стихийно. Она не координируется централизованно и, как правило, выбирает нарративы, которые в большей степени соответствуют интересам России, вторгшейся в прошлом году на территорию Украины.











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