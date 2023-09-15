Украина не является «черной дырой», считает чешский консул во Львове Давид Новы

Фото: Львов, Украина. Вид с беспилотника на церковь Бернардин во Львове





«Украина — это точно не черная дыра, если вдруг кто-то так считает. Мы пытаемся определить конкретные потребности, чтобы материальные и медицинские ресурсы были направлены туда, где они необходимы, где украинцы смогут ими воспользоваться сейчас или в среднесрочной перспективе. А когда война закончится, появятся возможности для реконструкции, торговли и восстановления Украины», — сказал Новы.

Он также описал формы помощи консульства Украине: «Мы участвовали в выставке модульных городков в Черновцах и Тернополе для вынужденных переселенцев. Мы сотрудничаем с больницами Львова, куда пытаемся организовать поставку нового медицинского оборудования. Нескольким медицинским учреждениям мы помогли поставкой больших генераторов, чтобы больницы могли работать во время перебоев с электричеством и теплом, что было обычным делом в зимние месяцы». Он отметил, что один поставленный генератор смог обеспечить работу целого родильного дома во Львове.

Он добавил, что также были проведены деловые миссии в Ровно, Ивано-Франковске и Львове. «Речь идет не только о немедленной помощи, — отметил он, — но и о восстановлении и торговле».

Авиаудары мешают жить

Новы рассказал, что жизнь во время войны во Львове или любом другом городе Западной или Центральной Украины на первый взгляд выглядит относительно нормальной: «По городу ходит много людей, работают рестораны и кафе, магазины снабжены товарами. Можно встретить даже иностранных туристов. Все может измениться в любой момент, стоит только объявить воздушную тревогу».

«Тревоги объявляются — то в отдельных регионах, то, чаще всего, по всей Украине — непостоянно, но с железной регулярностью несколько раз в неделю», — уточнил консул, добавив, что однажды в августе их было целых шесть. — Это дает понять, что война идет и во Львове, и в Ровно, и в Тернополе, потому что тревога может означать реальный риск и опасность, что прилетят ракеты, иранские беспилотники».

Он напомнил, что города на западе Украины тоже подвергаются российским атакам: «Даже Львов дважды в июле и августе подвергался ударам российских ракет, была задета гражданская инфраструктура, разрушены здания, разрушены квартиры, и, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения. С одной стороны, ситуация относительно спокойная, жизнь налажена, но опасность того, что произойдет что-то трагическое, витает в воздухе каждый день. Человек, который там не живет, не осознает опасности и риска, пока не испытает на себе первый сигнал воздушной тревоги, удары и взрывы ракет. Конечно, в тыловых районах ситуация не такая сложная и опасная, как на востоке Украины, вблизи фронта».

Убежища есть

По мнению Новы, ситуация с убежищами хорошая, их не нужно искать каким-то сложным способом: «Во Львове и других городах бомбоубежища можно найти практически на каждом углу, на каждой улице. Они должны быть в каждом доме, где несколько квартир. Когда мы куда-то идем, мы знаем, где находится ближайшее убежище. Тот, кто хочет спрятаться в случае тревоги, имеет такую возможность».

Консул также объяснил, почему иногда люди не сразу отправляются в убежища. Они принимают решение в зависимости от того, по какому поводу объявлена воздушная тревога: потому ли, что в России или Беларуси взлетели самолеты, или потому, что уже летят ракеты.

Никакого пораженчества

Он отметил, что россияне иногда поднимают самолеты только для того, чтобы посеять тревогу в Украине и подорвать моральный дух украинцев. Но, по его словам, оккупанты этого не добиваются, никакого пораженчества нет: «В городе нет ощущения пораженчества или плохого настроения. Люди настроены решительно. Есть оптимизм, что мы вытесним русских из Украины. Видно стремление к жизни и попытка не признавать ужасы войны, хотя все признают, что они воюют».

Консул отметил, что все больше людей переезжает на запад Украины: «Некоторые украинцы переехали с востока на запад после взрыва Каховской плотины. Теперь под угрозой и Харьков, так что поток людей на запад (Украины) есть, не такой сильный, но люди все равно мигрируют».

Новы отметил большое количество людей, проживающих в тыловых районах: «Десятки тысяч, а кое-где и сотни тысяч внутренне перемещенных лиц проживают в западных областях Украины с начала войны». Он добавил, что волна возвращений с Запада прошла: «Большая часть украинцев вернулась в страну в течение прошлого года до осени».













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