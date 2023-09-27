Правительство Чехии одобрило закупку самолетов F-35. Безответственность, считает оппозиция

Правительство Петра Фиалы завершило 27 сентября годичные переговоры о закупке американских истребителей F-35. Это одна из крупнейших закупок в истории чешской армии. По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), была одобрена покупка 24 самолетов за 106 млрд крон, еще 44 млрд крон пойдут на подготовку к их эксплуатации в Чехии.

Премьер-министр Петр Фиала считает истребители из США лучшим выбором.

«Ряд стран НАТО приобретают F-35 просто потому, что это самый современный самолет, лучший для обороны стран-членов. Он имеет огромные перспективы», — написал премьер-министр изданию Seznam Zprávy.

Министр обороны Яна Чернохова, которая вела переговоры с американцами, по понятным причинам тоже довольна. Она объяснила, как будет осуществляться финансирование.





«Стоимость самолета, сопутствующего оборудования, обучения, боеприпасов и обеспечения жизненного цикла до 2034 года составляет чуть менее 5 млрд долларов США и будет выплачиваться поэтапно в период с 2024 по 2034 год. Сумма в 44 млрд крон, уплаченная в Чехии, пойдет в основном на строительство базы в Чаславе, на топливо, обучение персонала и, конечно, мы заплатим НДС. В целом я ожидаю, что к 2034 году мы заплатим за проект 150 млрд крон», — сказала Чернохова.

Она добавила, что, хотя в целом это большая сумма, в среднем она составит менее 7,5% от запланированных расходов на оборону.

«Я могу гарантировать, что другие проекты модернизации чешской армии, особенно модернизация тяжелой механизированной бригады, не подвергаются угрозе со стороны этого проекта, напротив, они дополняют друг друга в отношении наращиваемых возможностей».

Спикер чешского парламента и TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова также считает, что это хороший выбор. По ее мнению, F-35 — это самолеты, отвечающие современным мировым военным тенденциям.

«Более того, по оценкам известных военных экспертов, F-35 ненамного дороже самолетов 4-го поколения, но значительно превосходит их по многим стратегическим параметрам. Учитывая растущую военную мощь России и разработку ею самолетов 5-го поколения, для Чехии также крайне важно иметь соответствующий современный оборонный потенциал. Безопасность и здоровье населения — наш главный приоритет», — отметила она.

Министр внутренних дел, председатель STAN Вит Ракушан и министр труда и социальных дел, глава KDU-ČSL Мариан Юречка также поддерживают эту идею.

«Нам нужна сверхзвуковая авиация. Я постепенно знакомлюсь со всеми параметрами, сравниваю другие решения и думаю, что F-35 — это хорошее решение, и я готов его поддержать», — написал Юречка.

Оппозиционные партии придерживаются противоположной точки зрения — они не стали бы покупать F-35 сейчас. По словам Карела Гавличека, вице-спикера нижней палаты парламента и второго человека в движении ANO, на Чехию не оказывается никакого давления в плане приобретения истребителей, и Организация Североатлантического договора не требует ничего подобного.

«Это бесконечная безответственность со стороны правящей коалиции. Они принимают решение о том, за что им не придется платить. Мы находимся в ситуации, когда у нас есть предложение от шведов, к нему нужно прислушаться. Мы призвали правительство не принимать решение сегодня, а взять два года, в течение которых будет обсуждаться предложение и шведов, и американцев», — раскритиковал он план.

Оппозиционная SPD также давно выступает против закупки истребителей у США. Депутат и член комитета по обороне Радован Вих считает, что F-35 слишком дороги и правительство должно отменить закупку.

«Больше всего нас беспокоит то, что не было никакого публичного обсуждения. Более того, этот вопрос даже ни разу не обсуждался в комитете по обороне. Стоимость несопоставима. Если речь идет об одной машине стоимостью 160 млн долларов, что составляет около 3,5 млрд крон, то для нас это немыслимо», — сказал Вих.

Армия поддерживает выбор американских истребителей, считая его наилучшим вариантом. Командующий ВВС Петр Чепелка в недавнем интервью Seznam Zprávy заявил, что F-35 окажет сдерживающее воздействие на Россию или другое государство, угрожающее НАТО.

«Я не знаю, сколько стоит свобода, но она точно стоит больших денег. Если они разрушат наши города, если ракеты упадут на наше население, тогда люди спросят нас, почему мы не приложили больше усилий, чтобы иметь эту армию и их защитить», — отстаивает необходимость военных инвестиций Чепелка.

Планируется закупить 24 самолета, в то время как в настоящее время армия располагает 14 истребителями. Самолеты должны заменить шведские Gripen. Чехия заключила контракт со шведами до 2027 года, после чего может использовать двухлетний опцион.











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