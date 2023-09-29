Зеленский объявил о создании международного союза вооружений. В форуме также приняли участие чехи

Основой альянса является декларация, которую на данный момент подписали 13 ведущих производителей оружия, сообщил Зеленский в социальных сетях, добавив, что к ней могут присоединиться и другие оружейные концерны. Позднее МИД Украины сообщил, что к альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран.





Украинский президент выразил желание сделать Украину одним из крупнейших в мире производителей оружия.





«Мы провели в Украине первый Форум оборонной промышленности, в котором приняли участие 252 ведущие оружейные компании из более чем 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Именно сейчас происходит формирование наиболее мощных военно-промышленных комплексов, их приоритетов и мирового оборонного стандарта», — сказал Зеленский.





«Мы создаем для Украины, а значит, и для всего свободного мира обороноспособность, которая отражает нашу силу, — сказал Зеленский на платформе X.





По словам Зеленского, приоритетом является развитие производства вооружений с использованием современных технологий, в том числе производство гранат, ракет и беспилотников непосредственно на Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами в этой отрасли.





«На встрече с представителями компаний и ассоциаций, работающих в оборонной промышленности, из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии мы обсудили возможности партнерства и совместного производства вооружений. Украина готова предоставить особые условия компаниям, желающим развивать производство вооружений совместно с нашей страной», — сказал украинский президент.





По словам Зеленского, речь идет о союзе, который привержен международному праву и защите свободного мира. «Я говорю не только об Украине, но и о защите каждой страны мира от агрессии», — сказал Зеленский, выступая перед производителями оружия, сообщает DPA.





Украина, которая до сих пор в основном полагалась на западные поставки оружия для защиты от российской агрессии, в будущем хочет производить большую часть собственного вооружения. По словам Зеленского, в стране будет создан специальный оборонный фонд, который будет генерировать дополнительные экономические ресурсы наряду с государственными расходами на оборону.





«Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи арестованных российских активов», — сказал Зеленский.





Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет новым центром производства высококачественной военной продукции в Европе, сообщает The Kyiv Independent.









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