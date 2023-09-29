Зеленский объявил о создании международного союза вооружений. В форуме также приняли участие чехи
1 октября 2023
11:00
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании международного оружейного альянса. Его целью является, в частности, укрепление оборонного потенциала Украины. По его словам, в субботнем оружейном форуме в Киеве приняли участие представители 252 оружейных компаний из более чем 30 стран, включая Чехию. Зеленский не стал раскрывать названия компаний.
Основой альянса является декларация, которую на данный момент подписали 13 ведущих производителей оружия, сообщил Зеленский в социальных сетях, добавив, что к ней могут присоединиться и другие оружейные концерны. Позднее МИД Украины сообщил, что к альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран.
Украинский президент выразил желание сделать Украину одним из крупнейших в мире производителей оружия.
«Мы провели в Украине первый Форум оборонной промышленности, в котором приняли участие 252 ведущие оружейные компании из более чем 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Именно сейчас происходит формирование наиболее мощных военно-промышленных комплексов, их приоритетов и мирового оборонного стандарта», — сказал Зеленский.
«Мы создаем для Украины, а значит, и для всего свободного мира обороноспособность, которая отражает нашу силу, — сказал Зеленский на платформе X.
По словам Зеленского, приоритетом является развитие производства вооружений с использованием современных технологий, в том числе производство гранат, ракет и беспилотников непосредственно на Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами в этой отрасли.
«На встрече с представителями компаний и ассоциаций, работающих в оборонной промышленности, из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии мы обсудили возможности партнерства и совместного производства вооружений. Украина готова предоставить особые условия компаниям, желающим развивать производство вооружений совместно с нашей страной», — сказал украинский президент.
По словам Зеленского, речь идет о союзе, который привержен международному праву и защите свободного мира. «Я говорю не только об Украине, но и о защите каждой страны мира от агрессии», — сказал Зеленский, выступая перед производителями оружия, сообщает DPA.
Украина, которая до сих пор в основном полагалась на западные поставки оружия для защиты от российской агрессии, в будущем хочет производить большую часть собственного вооружения. По словам Зеленского, в стране будет создан специальный оборонный фонд, который будет генерировать дополнительные экономические ресурсы наряду с государственными расходами на оборону.
«Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи арестованных российских активов», — сказал Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет новым центром производства высококачественной военной продукции в Европе, сообщает The Kyiv Independent.
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