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Выборы в Словакии: Фицо впервые прокомментировал результаты

Новости 420on
1 октября 2023
15:14
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Партия Směr-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо победила на выборах в Словакии. Партия «Прогрессивная Словакия» не подтвердила оценки агентств и результаты экзит-полов, по которым она считалась победителем голосования, но заняла второе место. Петер Пеллегрини, чья партия Hlas-SD заняла третье место, уже поздравил Фико и предложил себя в качестве партнера для коалиционных переговоров.
По предварительным результатам, Směr-SD как явный победитель выборов набрала 23,6% голосов, опередив Progresivní Slovensko (16,05%) и Hlas-SD (15,33%).

Пеллегрини, который уже поздравил Фицо с победой на выборах, предложил себя в качестве возможного партнера для переговоров о создании правительственной коалиции. «Будет логично, если Фицо первым обратится к нашей партии для переговоров о создании правительства», — сказал он.

В парламент также войдут коалиция OLaNO a přátelé (более 9%), Křesťanskodemokratické hnutí  (более 7%), Словацкая национальная партия (почти 6%) и «Свобода и солидарность» (5,80%). Однако движение «Республика» (4,9%) вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер.

Явка избирателей составила почти 67,4%, что является самым высоким показателем с 2002 года.



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Чехия Словакия выборы

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