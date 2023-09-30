Выборы в Словакии: Фицо впервые прокомментировал результаты

По предварительным результатам, Směr-SD как явный победитель выборов набрала 23,6% голосов, опередив Progresivní Slovensko (16,05%) и Hlas-SD (15,33%).





Пеллегрини, который уже поздравил Фицо с победой на выборах, предложил себя в качестве возможного партнера для переговоров о создании правительственной коалиции. «Будет логично, если Фицо первым обратится к нашей партии для переговоров о создании правительства», — сказал он.





В парламент также войдут коалиция OLaNO a přátelé (более 9%), Křesťanskodemokratické hnutí (более 7%), Словацкая национальная партия (почти 6%) и «Свобода и солидарность» (5,80%). Однако движение «Республика» (4,9%) вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер.





Явка избирателей составила почти 67,4%, что является самым высоким показателем с 2002 года.











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