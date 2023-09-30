Комментарий: если Фицо поступит как Орбан, Словакия расколется

Выборы принесли в Словакию возвращение Роберта Фицо. В Чехии, что является косвенным и менее значимым эффектом, они принесли удовлетворение Андрею Бабишу, проигравшему на последних парламентских и президентских выборах. Видеоролик Бабиша, в котором тот в последнюю минуту без разбора наезжает на партию «Прогрессивная Словакия» на берегах Дуная, вряд ли принес Фицо много пользы — в основном это была часть чешской кампании Бабиша. Такое впечатление, что он только что прибежал с какой-нибудь «речи» типа «“Пираты” поселят мигрантов в вашем коттедже».

Бабиш и Фицо скроены из одной ткани. То, что второй называет себя социал-демократом, этого не меняет.

А теперь перейдем к сути дела: Словакии.

Выборы закрыли политическую главу, начавшуюся после убийства Яна Куциака и Мартины Кушнировой в 2018 году. Волна гнева по поводу ситуации, за которую в основном ответственны Роберт Фицо и его сеть, в итоге отразилась на результатах выборов довольно неловким образом. В первую очередь это касается избрания президентом Зузаны Чапутовой. В то время как победа провокатора Игоря Матовича — название его партии «Простые люди и независимые личности» звучит как красный флаг популизма — в 2020 году предвещала политическую нестабильность и даже хаос.

Такая ситуация и неспокойное время, отмеченное чувством неопределенности и стремительным забыванием, были выгодны Фицо. Для Фицо как для главы оппозиционной партии, как для так называемого сильного лидера, который якобы собирается навести порядок, так и для того, чье прошлое легко забывается. Хотя расследование ряда дел, к которым он, возможно, причастен, продолжается.

В ходе опроса 58% респондентов согласились с тем, что «Словакии нужен сильный и решительный авторитарный лидер, даже ценой отступления от демократических принципов», в то время как среди избирателей Směr таких оказалось четыре пятых. Вопрос был на грани манипуляции, но все же — кого представляли себе респонденты под этим описанием? Скорее всего, Фицо.

Но даже с учетом этого кампания Směr была рассчитана на расколотое общество: пугалки в виде культурных войн, а также «ни одной пули в Украину» были ее неотъемлемой частью. Слово «либерал» стало ругательным.

Результат: победа на выборах с 23% — относительно явная («Прогрессивная Словакия» получила 17%), но далеко не разгромная. Даже с учетом того, насколько выгодными оказались для Směr словацкие избирательные карты. Говорить о том, что Směr доминировала на словацких выборах, неточно.

Směr выиграла — и не вытеснила своих потенциальных партнеров по коалиции, Hlas-SD и Словацкую национальную партию, с которыми у нее есть объединенное парламентское большинство. Между тем, и это одна из самых приятных новостей с выборов, фашистская Республиканская партия не прошла в парламент и проиграла голосование.

Кстати, чешская коалиция «Вместе», победа которой также сопровождалась радостными для нее результатами других партий, набрала на 4%, чем Směr годом ранее.

Результаты выборов в Словакии являются иллюстрацией пропорциональной избирательной системы. Они говорят политикам: «Вы обречены на сотрудничество, об однопартийном или даже одномандатном правлении не может быть и речи».

Конечно, не исключено, что потенциальная коалиция сольется в однопартийное правительство, а Роберт Фицо попытается «развернуть» страну в стиле Орбана. Но в одиночку ему и Směr это точно не под силу. В последние 20 лет орбановская партия Fidesz каждый раз побеждала, набрав не менее 40% голосов. Если Фицо попытается поступить так же, как Орбан, например безжалостно подчинить себе институты власти и СМИ, Словакия «лопнет» — что бы ни подразумевали под этим словом.

Для Украины результаты выборов — плохая новость. На западной границе этой страны к власти приходит правительство, от которого вместо принципиальных демократических позиций можно ожидать в лучшем случае капризных причитаний, а в худшем — еще более капризного пророссийского умиротворения. То, что международное влияние Словакии не настолько велико, чтобы ослаблять западный альянс, утешает мало.

Что касается Украины, то риторика премьер-министра Фицо, возможно, не так уж сильно отличается от риторики премьер-министра Орбана. Чехия, Польша — Венгрия, Словакия. Для встречи Вышеградской четверки уже можно подготовить два стола по два человека.











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