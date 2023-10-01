Окамура радуется победе Фицо, но не понимает последствий для Чехии и беженцев

Лидер SPD Томио Окамура по понятным причинам радуется, поскольку чувствует, что маятник истории (точнее, совсем крохотный маятник) качнулся в его сторону. Ликование подобных ему пропутинских карликов, однако, несколько преждевременно.

Окамура поздравил Роберта Фицо с победой и пожелал ему в Twitter, чтобы ему удалось сформировать кабинет, который будет защищать словацкие интересы и традиционные европейские ценности. Окамура отметил, что лучше работать с патриотами, чем с людьми, которые «продают страну иностранным интересам».

Было бы любопытно более точно выяснить, какими Окамура представляет себе словацкие интересы. Задавать ему вопросы, конечно, сложно, поскольку, как только г-н Томио видит микрофон, он действует по рефлексу, описанному академиком Павловым. В него вселяется какая-то внутренняя ярость, и он начинает говорить и говорить, и вопросы, и тема не имеют значения, потому что он просто выражает собственное душевное состояние. Возможно, мы можем представить себе его представление об интересах Словакии, исходя из того, как их трактует сам Фицо.

Интерес Словакии, по-видимому, заключается в том, чтобы не поставить Украине ни одной лишней пули и вступить в борьбу с мигрантами силой. Что касается пуль, то, безусловно, озвучивать это мнение правомерно, так же как правомерно лаять собаке, жужжать мухе и петь госпоже Нетребко. Но не совсем понятно, каким образом это будет способствовать продвижению каких-либо словацких интересов. С другой стороны, можно сказать, что для Словакии было бы лучше поставлять как можно больше таких патронов, чтобы перестрелки между русскими и украинцами происходили как можно дальше от словацкой границы. Если у украинцев не хватит боеприпасов, то доблестная российская армия может оказаться на словацкой границе. (Может быть, так оно и будет, эти молодые люди, когда начинают действовать, не любят сбавлять обороты.)

Если такое случится, мы, вероятно, станем свидетелями явления, которое неоднократно повторялось в истории. Масса людей обратится в бегство. Учитывая все то, что украинцы слышали о происходящем на оккупированных территориях, число беженцев может быть кратно больше, чем на сегодняшний день, — миллионы, а не сотни тысяч. Никто в здравом уме не ожидает от российской оккупации хорошего существования, и подвергаться так называемой денацификации, наверное, не очень приятно.

Если Томио Окамура и Роберт Фицо думают, что с этими людьми можно как-то «решить вопрос силой» на границе, то они живут на планете розовых пони, как называл подобное видение сепаратист Игорь Гиркин, пока его не забрали (за излишний патриотизм, для разнообразия — русский). Так Милош Земан в свое время провозгласил, что орды мигрантов будут остановлены в наших приграничных горах пожарными. Откуда бы они тянули шланги с водой и произвело ли бы это хоть какое-то впечатление на людей, переплывавших море на надувной лодке, если бы воду удалось достать, неизвестно.

В любом случае, патриоту Фицо было бы наплевать на мнение патриота Окамуры и он бы позволил как можно большему количеству человеческих масс течь дальше на запад, то есть к нам.

Какое-то незначительное меньшинство может быть притеснено фашистскими силами, если они окажутся у власти, или это произойдет в какой-нибудь подворотне, когда никто не видит. Можно только представить себе, какое лицо будет у главы SPD, когда он выглянет из окна своей виллы и увидит миллион новых жителей Чехии. Может быть, он упадет в обморок или попытается ухватиться за ровные стены, которых у его трубообразной виллы нет.

Ждем в ближайшее время небольшой пробной встречи, потому что силовые действия против мигрантов, вероятно, означают, что из страны друга Виктора в страну друга Роберта никто не должен попасть, в результате чего мигранты будут скапливаться в Венгрии.

Друг Томио почему-то утаил от своих овец, что его итальянский друг Маттео Сальвини однажды предложил распределять беженцев в Европе по квотам. Глядя на море людей, он бы, наверное, сразу начал звонить в Брюссель и спрашивать, что там с квотами.

Проблема этих друзей и патриотов в том, что то, что объединяет их на словах, разделяет на деле. Реальные или мнимые интересы их стран могут расходиться с интересами соседней страны, и неважно, что у руля стоит друг. На самом деле у этих людей нет ничего общего, кроме демагогии. Некоторые из них могут быть даже назначены иностранной державой. Задание, скорее всего, не учитывает никаких местных потребностей и желаний.

Что касается интересов Томио Окамуры, то они должны заключаться в том, чтобы он никогда случайно не пришел к власти, потому что тогда в считаные дни станет ясно, насколько некомпетентен он и его люди. Но некоторым на это наплевать.





Автор: Jan Jandourek









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