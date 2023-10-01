Запад давит на Украину. Теперь для поставок оружия она вынуждена выполнять условия

Война в Украине продолжается уже более полутора лет, а ожидаемый большой успех украинского контрнаступления, начавшегося в июне, на востоке страны так и не наступил. Более того, у Украины осталось всего несколько недель, чтобы совершить рывок. Затем придут злополучные осенние дожди, которые размочат землю, а грязь не позволит продвигать тяжелую технику, что даст преимущество окопавшимся и укрепившимся россиянам, которые сосредоточатся на ведении оборонительной войны.

Неудобства Украины в этом отношении усугубляются заявлением важнейшего союзника, США, о том, что дальнейшая военная помощь будет предоставляться при выполнении целого ряда условий. США оказывают Украине наибольшую поддержку с самого начала войны. По данным CNN, они уже предоставили стране финансовую помощь на общую сумму 43,7 млрд долларов (около 993 млрд крон).

Сообщение об этом поступило несколько дней назад из Белого дома, который через своего советника по национальной безопасности направил рабочий список реформ в Координационную платформу стран-доноров — организацию, координирующую военную помощь Украине. По информации «Украинской правды», письмо было получено также премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

В документе изложены необходимые изменения, которые должна произвести Украина, в порядке значимости. Сроки: 3, 6, 12 и 18 месяцев. Требуемые реформы в основном касаются функционирования наблюдательных советов государственных предприятий, прокуратуры и судов, а также антикоррупционных органов. В течение одного года Украина должна провести изменения в Министерстве обороны и полиции.

Сможет ли Украина провести необходимые изменения в установленные сроки, пока остается под вопросом. Аналогичный список Киев уже получил от Европейского союза, который в качестве страны-кандидата установил для Украины перечень из семи пунктов, которые она должна выполнить до конца октября, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. Эти пункты касаются деолигархизации страны и устранения почвы для коррупции.

Пока Украина выполнила только два из семи пунктов. Например, Брюссель требует от Украины восстановить электронное декларирование активов государственных чиновников и политиков, которое было отменено вскоре после начала войны. Однако заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на выполнение всего перечня шагов потребуются годы.

От отношений с Польшей и другими сильными сторонниками Украины будет зависеть и то, как Украина будет снабжаться оружием следующей зимой. В настоящее время Украина находится в состоянии спора с Польшей по поводу импорта зерна, что омрачает отношения. На фоне этого спора недавно прозвучало заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша теперь сосредоточится на вооружении собственной армии и не будет поставлять оружие в Украину. Однако, согласно официальному заявлению, это не связано со спором о запрете на импорт украинского зерна в Польшу.













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