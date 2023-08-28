Павел: ЕС должен расшириться за счет Украины и Западных Балкан

Во вторник Павел отправился в двухдневную зарубежную рабочую поездку в Брюгге (Бельгия). По прибытии он встретился с ректором Федерикой Могерини, чешскими студентами и выпускниками знаменитого Колледжа Европы. Затем он выступил с речью по случаю церемонии открытия нового учебного года.

«Нам было бы гораздо хуже, если бы не европейская интеграция и более широкий стратегический альянс демократических стран мира. С точки зрения безопасности Европейский союз и НАТО — наш лучший выбор», — сказал Павел о группе, в которую входит большая часть Европы, в том числе и Чешская Республика.

Он упомянул о продолжающемся вторжении России в Украину и о политике Китая. «Нет более актуальной угрозы безопасности, чем российская агрессия, нет более сложного геополитического вызова, чем напористый Китай и его привлекательность для многих стран. Мы сталкиваемся с полным спектром нестандартных угроз», — добавил президент.

Он также сослался на свое недавнее выступление в ООН, где заявил, что для обеспечения геополитической стабильности необходимо расширить ЕС и НАТО, включив в них страны Западных Балкан и Украину, хотя они могут быть не готовы к этому на 100%. «Слишком долго мы оставляли некоторые европейские страны на милость геополитических манипуляций. Нам необходимо завершить их европейскую и атлантическую интеграцию. Чешская Республика осознает свою ответственность. Мы полны решимости сделать так, чтобы никто не остался в стороне», — сказал Павел.

Павел отметил, что за прошедшие годы ЕС показал, что он более устойчив, чем многие ожидали. В качестве примера он привел единство в отношении войны в Украине. По его словам, ЕС предстоит еще один сложный период, но, несмотря на растущее число скептиков, нет причин отчаиваться.

Ключевым партнером Европы, по мнению Петра Павела, являются Соединенные Штаты. «Иногда возникающие различия во взглядах не должны затмевать наши общие интересы. США — наш ключевой партнер по безопасности. Не существует альтернативы архитектуре безопасности НАТО, в которой Соединенные Штаты продолжают играть жизненно важную роль», — сказал Павел присутствующим студентам, некоторые из которых в будущем, вероятно, будут работать в различных европейских институтах или НАТО.



В то же время президент отметил, что Европа должна не только полагаться на НАТО, но и сама что-то делать для своей безопасности. «Очень вероятно, что нам придется выйти за рамки 2% ВВП на оборонные расходы», — считает президент Чехии.

















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





