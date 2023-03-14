Индия имеет специфические отношения с Россией, считает посол Чехии в Нью-Дели

В контексте Индии в последнее время говорят о ее отношении к российской агрессии в Украине. Индия утверждает, что она на стороне мира и занимает нейтральную позицию. Почему?





С самого начала войны Индия не высказывалась ни за одну из сторон. Признаюсь, что это стало большой неожиданностью для нас и для всего так называемого Запада. Потому что, скажу прямо, мы не совсем понимаем Индию в этом, или понимаем, но не до конца. Индия — крупнейшая и претендующая на звание старейшей демократия, но она всегда гордилась тем, что находится в рядах неприсоединения — это одна грань.





Другая сторона вопроса заключается в том, что у Индии очень специфические и исторически сложившиеся отношения. Сейчас я не могу сказать, что с Россией, но с Советским Союзом. Но для Индии современная Россия — это все равно продолжение Советского Союза, и эти исторические отношения просто есть. И индийцам очень трудно как-то их разорвать или изменить мировоззрение.





И третья особенность — даже Индия не предполагала, что этот конфликт будет таким жестоким и таким долгим. Поэтому сейчас идет внутренняя дискуссия и переоценка, но она, конечно, не будет заметна извне.





Ходят также разговоры о том, что Индия может сыграть роль посредника в этом конфликте. Министр Липавский относится к этому скептически, поскольку, по его словам, есть много стран, которые не хотят напрямую поддерживать Украину. Может ли Индия выступить в роли посредника?





В прошлом году премьер-министр Моди предложил некоторую возможность посредничества между Россией и Украиной, так что такая возможность, безусловно, существует. Но сама Индия говорит: «Да, мы готовы, но кто-то должен нас попросить». Они, конечно, не собираются сами вмешаться и предложить посредничество в установлении мира.





В нынешней ситуации и при нынешней позиции Индии я не думаю, что какая-либо из сторон попросит их об этом — уж точно не Украина. Однако закулисные переговоры ведутся. Конечно, Индия разговаривает с Украиной, может быть, не официально. И этот новый мирный план по Украине — один из вариантов, в который Индия могла бы вмешаться. Но это пока только предположения.





Вы упомянули о важности отношений с некоторыми странами. Какие отношения являются ключевыми для Индии и определяют ее позицию?





В основном это относится ко времени Индиры Ганди, когда Индией управляло левое или, скорее, салонное левое правительство, это не был социализм. Тем не менее, они были близки к Советскому Союзу, и эти отношения были очень дружественными. Решающим моментом стал кризис с Пакистаном, когда по разным поводам в Организации Объединенных Наций или где бы то ни было еще, Советский Союз всегда вставал на сторону Индии в Совете Безопасности. В то время как западные союзники и американцы по разным причинам часто вставали на сторону Пакистана. Индия очень хорошо это помнит.





И второй момент — это доверие привело к очень тесному сотрудничеству в оборонной промышленности. Большая часть нынешней техники индийской армии пришла из России, это советская техника, следовательно, она российская. Это, конечно, проблема, потому что Россия сегодня не может поставлять оружие в том объеме, оно нужно ей самой. Это тоже будет одним из моментов, когда Индия будет переоценивать эти отношения. Но пока связь есть, и она очень эмоциональна. Это самое сложное, что только можно изменить.





У Индии долгое время были сложные отношения и с Пакистаном. Каковы они сейчас?





Отношения очень холодные. Опять стало хуже. Но это всегда было нестабильно. В настоящее время они по-прежнему не хотят вести диалог друг с другом. Единственная авиакомпания, которая летала до ковида, не возобновлена. Так что отношения недружественные. В общем, это холодная вражда, фактически холодная война. И пока никаких подвижек к улучшению нет.





Как обстоят дела с отношениями конкретно между Китаем и Индией?





Отношения с Китаем напряженные. На самом деле это события последних нескольких лет, в то время как Пакистан — это исторический вопрос, там речь идет о Кашмире. Но речь идет и о территории. Китай тонко и постепенно пытается захватить некоторые территории на границе в Гималаях, что не очень хорошо воспринимается Индией. Так что в настоящее время идет своего рода перетягивание каната на границе.





Вы, наверное, знаете, что там был конфликт, в котором у солдат не было традиционного оружия. Китайские солдаты были вооружены кусками труб, обмотанными проволокой, и это привело к гибели людей. С тех пор ситуация там очень напряженная.





Индийские лидеры часто комментируют китайскую экспансию. Недавно, например, китайцы представили карту Китая, на которой была обозначена большая территория, так называемый Юттар-Прадеш. Это вызвало бурную реакцию, министр иностранных дел Индии заявил, что то, что на карте, — это еще не реальность. Естественно, они отнеслись к этому очень критически. Так что я бы сказал, что Китай в настоящее время является более острой проблемой, чем Пакистан.





Готова ли Индия стать следующей мировой сверхдержавой? Может ли война в Украине принести ей какую-то пользу в этом отношении?





Безусловно, Индия может стать сверхдержавой, поскольку сейчас она является самой густонаселенной страной в мире. При этом она очень быстро и стремительно развивается экономически. Я не знаю, помогает ли ей ее отношение к Украине, я бы даже не сказал, что оно влияет, но ее отношение к ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, безусловно, способствует этому.





Экономический и геополитический вес смещается в Азию, так что Индо-Тихоокеанский регион становится одним из очень важных узлов, где сталкиваются интересы американцев, Китая, Индии, Австралии, Японии. И Европа, хотя она и далеко, поняла, что далеко сейчас не уедешь. Поэтому Европейский союз и его союзники пытаются здесь играть свою роль. Индия, несмотря на свою нейтральную позицию по Украине, все же является там важным союзником.





Какова репутация Чешской Республики в Индии?





Чехия имеет очень хорошую репутацию в Индии благодаря Чехословакии. Когда вы говорите «Чехия», вы часто все еще видите небольшое сомнение, особенно среди пожилых индийцев. Когда же вы говорите «Чехословакия», они понимают. Это опять же из 1950-х годов, когда совершенно новая республика после ухода англичан и прекращения колониального господства нуждалась в помощи. Чехословацкие инженеры построили там очень значительную часть тяжелой промышленности.





Это относится к тому времени, когда компания Baťa открыла в Индии свои заводы, магазины и даже фабрику. Кстати, большинство индийцев считают, что Baťa — это индийский бренд, потому что он там очень популярен. Поэтому нам часто приходится напоминать об этом. Также известна Jawa, у каждого индийца есть мотоцикл, и хотя есть и другие марки, Jawa — это все равно определенный бренд.





Есть особое родство, я бы сказала, почти эмоциональное. Например, у нас прекрасная индология, и наши индологи ездили в Индию. И интерес к этому большой и сегодня, многие интересуются йогой или аюрведой. Это развивается, и я думаю, что Чехия имеет хорошее имя. Кроме того, она воспринимается как страна, у которой никогда не было колониальных амбиций, которая никогда не была узурпатором, а скорее жертвой. Это тоже играет большую роль. Так что для индийцев мы — друзья.





Какой характер чаще всего носят чешско-индийские отношения? Деловые?





Да, в основном деловые. Мы немного развернулись, как и вся Европа. Чешская промышленность не имеет рынка на Востоке, наши рынки закрываются и уже закрылись в России, что хорошо. Теперь трейдеры обращаются к Азии, которая является большим рынком с огромным потенциалом. И именно здесь сегодня наиболее важна Индия. Не просто Индия как таковая, а Индия как точка входа на другие рынки Восточной и Южной Азии.





Но мы занимаемся и политическими отношениями, совместно ведем большую научную и исследовательскую работу. Хотелось бы это развивать. В Чехии есть интерес к индийской культуре, но мы также хотели бы привнести чешскую культуру в Индию. Например, там очень популярно чешское кино. Так что на всех возможных фронтах мы сейчас боремся за отношения, причем в хорошем смысле.





Есть ли у чешских компаний шансы на индийском рынке?





Шансы у них, безусловно, есть. Чешские компании являются первоклассными в некоторых конкретных областях. Есть одно условие — понять местный менталитет, что не так просто. Но в рамках экономического развития премьер-министр Индии объявил условие для всех иностранных инвесторов — так называемое «Сделано в Индии».





Таким образом, если вы хотите добиться успеха в Индии, вы должны рассчитывать на то, что рано или поздно вам придется наладить там хотя бы какое-то производство, что непросто для некоторых областей. Ведь речь идет также о трансфере и ноу-хау.





И второе условие, без которого компании точно не добьются успеха, — это хороший, надежный и заслуживающий доверия индийский партнер. Это очень сложная территория, и конкуренция здесь огромная. Туда сейчас стекается весь мир.





Индия — очень значительный игрок в IT-пространстве, как в плане людей, так и в плане продуктов. Заинтересованы ли индийцы в работе в чешских компаниях? И каковы самые большие препятствия?





Конечно, они заинтересованы, но больше в транснациональных компаниях. Им интересно ездить в Европу, на Запад, и работать там. Самым большим препятствием, немного помехой, является наш визовый потенциал.





Но дело не в том, что мы не хотим выдавать визы, это большая ошибка. Но у нас есть определенный визовый максимум, который мы пытаемся преодолеть. Но это занимает больше времени, чем нужно компаниям. Но других препятствий, конечно, нет.





В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные проблемы Индии в настоящее время? И наоборот, в чем она процветает больше, чем раньше?





Это очень молодое население. Они процветают именно в том, о чем Вы упомянули, — в IT и в этих быстрых решениях. В этой стране все уже перешло в онлайн. Невероятно, что вы там можете купить. И даже продавцы с тележками уже привыкли к этому. Вы можете купить манго по мобильному телефону, карточки там практически не используются. Все очень быстро.





Большой проблемой для Индии сейчас является демократия. Мы говорим, что это страна, но это целый субконтинент. Он состоит из множества национальностей, множества религий и множества языков. И разобраться во всем этом и в то же время не оказаться в плену авторитарных настроений очень сложно. Перед Индией стоит большая задача. Есть и реминисценции прошлого. Фактически крупнейшими религиями являются индуизм и мусульманство, и между ними иногда вспыхивают конфликты. Правительству предстоит проделать большую работу, чтобы сбалансировать это демократическим путем.





И еще один момент — положение женщин, это очень сложный вопрос. Оно улучшается, но все еще остается очень сложным. Также и детские браки. Все это до сих пор имеет резонанс. Я думаю, что это задача на будущее — сделать современным общество для всех.













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