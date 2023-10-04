У Чехии теперь новая оборонная стратегия. В основном она стремится удержать агрессора от нападения

Об этом говорится в новой оборонной стратегии, утвержденной правительством в среду. Согласно материалу, приоритетом является создание хорошо вооруженных, оснащенных, обученных и боеспособных вооруженных сил, которые могут быть задействованы в операциях по коллективной обороне. По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), это завязано на модернизацию армии. «Наша цель — не вести войну с агрессором, а сдерживать его от нападения. Для этого нам необходимы сильные оборонительные средства и решимость использовать их в случае нападения», — сказала Яна Чернохова.



«Еще одной задачей стратегии является всесторонняя оперативная подготовка территории Чехии и обеспечение приема, перемещения и поддержки потенциально большого количества союзных войск», — сказала Чернохова на пресс-конференции после заседания правительства.



По словам Черноховой, стратегия определяет современные угрозы для Чехии и устанавливает основные приоритеты защиты страны на ближайшие годы. «К приоритетам по-прежнему относятся, в частности, быстрая модернизация чешской армии, вовлечение всех соответствующих органов государственного управления в систему национальной обороны, укрепление устойчивости всего общества к кризисным ситуациям и, наконец, создание партнерства между государством и оборонной промышленностью и наращивание его потенциала», — сообщила она в социальной сети X.



Оборонная стратегия опирается на стратегию безопасности, утвержденную правительством в конце июня. В стратегии безопасности говорится, что Россия целенаправленно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии и представляет угрозу безопасности. Согласно материалу, Китай бросает вызов международному порядку, что также имеет негативные последствия для евроатлантической безопасности.

Наиболее серьезной долгосрочной угрозой безопасности Чехии и ее союзников в документе названа Россия. «Вторгнувшись в Украину, она развязала крупнейший военный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны, а ее силовые амбиции угрожают Центральной и Восточной Европе, в том числе Чехии», — заявила министр обороны Яна Чернохова. Но не только Россия ухудшает безопасность: в документе также упоминается Китай, который стремится навязать свои представления о мировом порядке, нестабильность в соседних с Европой странах и международный терроризм.

Главной задачей, согласно новой оборонной стратегии, является сдерживание агрессора. «Наша цель — не война с нападающей стороной, а сдерживание ее от нападения. Чтобы это получилось, нам необходим сильный оборонный потенциал и решимость использовать его в случае нападения», — подчеркивает министр Чернохова в своем предисловии к оборонной стратегии. Членство в НАТО играет в этом ключевую роль как никогда: вместе с союзниками Чехия не только эффективнее защитит себя от возможной агрессии, но и легче сдержит нападение.



В качестве необходимого условия обороноспособности Чешской Республики в стратегии определено достаточное финансовое обеспечение в виде ежегодных расходов на оборону в размере 2% ВВП. В документе также указано, что в случае необходимости Чешская Республика приступит к дальнейшему увеличению расходов на оборону.



Как отмечается в материале, оборона государства — это задача не только Министерства обороны и чешской армии, условием обороноспособности является участие органов государственной власти и общества в целом. Оно должно включать в себя готовые и доступные резервы вооруженных сил. По мнению Черноховой, это предполагает усиление работы по набору кадров, например, с помощью виртуального регистрационного центра.



«Я приветствую утверждение оборонной стратегии как документа, который опирается на недавно утвержденную стратегию безопасности, подготовленную Министерством иностранных дел. Я рад, что в оборонной стратегии также четко указано, что дипломатия является центральной частью системы безопасности, поскольку ее роль в предотвращении и разрешении кризисов незаменима», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский.



Согласно стратегии, необходимо углублять сотрудничество между государством и промышленностью и создавать условия для вовлечения оборонной промышленности в систему мобилизации экономики.

По заявлению Министерства обороны, оборонная стратегия заменяет документ 2017 года. Причиной ее создания стало ухудшение условий безопасности, на которые должна реагировать Чешская Республика.













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