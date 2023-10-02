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Чешские СМИ: Чапутова выступила против дальнейшей военной помощи Киеву из-за выборов

Анастасия Князева
5 октября 2023
23:00
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Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против плана Министерства обороны предоставить очередной пакет военной помощи Украине, столкнувшейся с российским вторжением. Пресс-секретарь Чапутовой обосновал это итогами субботних парламентских выборов в Словакии, после которых партии, отвергающие такую форму помощи Киеву, ведут переговоры о формировании правительства на основе мандата главы государства. Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов в ответ заявил, по данным украинского информационного агентства «Униан», что российские агенты имеют сильное влияние в Словакии.
Рассматриваемый пакет поставок на Украину включал бы, например, боеприпасы. После начала российского вторжения в феврале прошлого года Словакия постепенно передавала Украине различную военную технику и оборудование, включая зенитно-ракетный комплекс S-300 и истребители МиГ-29. Чапутова, которая в мае назначила нынешнее временное правительство премьер-министра Людовита Одора, в прошлом неоднократно давала понять, что Украине нужна помощь, и критиковала Россию за ее военное вторжение в соседнюю страну.

«Все политические партии, ведущие сегодня переговоры о новом правительстве на основе мандата, однозначно отвергают такую помощь. Принятие в такой ситуации решения о предоставлении военной техники не будет хорошим прецедентом для смены политической власти после любых выборов», — заявил Мартин Стрижинец, пресс-секретарь президента Словакии.

Партия бывшего премьер-министра Роберта Фико Smer-SD, которой Чапутова поручила сформировать кабинет министров после победы партии на выборах, давно выступает против поставок оружия на Украину. Такого же мнения придерживается и националистическая Словацкая национальная партия, на которую, по некоторым данным, рассчитывает Smer-SD в следующей правительственной коалиции. Третий возможный партнер по коалиции партия Hlas-SD, заявила, что Братислава уже исчерпала возможности военной помощи украинцам. Однако это заявление главы Hlas-SD Петера Пеллегрини было опровергнуто министром обороны Словакии Мартином Скленаром, который заявил, что словацкая армия располагает большим количеством техники и вооружений, которые могут быть предоставлены Украине.

Информационное агентство «Униан» написало, что у Украины остался последний шанс получить помощь от Словакии, но Чапутова выступила против. Агентство также процитировало слова секретаря Совета безопасности Украины Данилова, который раскритиковал подчинение Словакии российскому влиянию. «Надо отметить, что влияние российских агентов в Словакии абсолютно безумное. Сначала они были в Праге, а потом, поскольку там им было нелегко, перебрались в Братиславу», — заявил Данилов. По его словам, Европейский Союз должен внимательно следить за подобным развитием событий.



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Словакия

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