«Я здесь не для того, чтобы спрашивать, подпишет ли он». Станюра представил президенту Чехии проект бюджета

Станюра встретился с президентом Павелом после того, как тот попросил представить ему проект государственного бюджета на следующий год с прогнозируемым дефицитом в 252 млрд чешских крон, а также проинформировал его об изменениях в пакете консолидации, который сейчас проходит третье чтение в Палате депутатов.





«На повестке дня у нас было два основных вопроса. В начале мая я был здесь и представил ему наше политическое соглашение по пакету мер восстановления экономики. Теперь я ознакомил его с законодательным процессом и с тем, что изменилось с начала мая до сегодняшнего дня, когда мы находимся в процессе третьего чтения. Логично, что мы обсудили и проект государственного бюджета на 2024 год. Мы обсудили вопросы, которые, несомненно, станут предметом общественных дебатов», — сказал Станюра журналистам после встречи с президентом.





Он оценил встречу с Павелом как «очень хорошую, конструктивную и рабочую».





Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в конце сентября утвердило проект государственного бюджета на следующий год с дефицитом в 252 млрд чешских крон. Ожидается, что дефицит будет на 43 млрд меньше, чем в этом году. Планируется, что доходы составят 1,940 трлн крон, а расходы — 2,192 трлн крон. Премьер-министр назвал его тогда «ответственным бюджетным документом, который отражает приоритеты правительства и потребности нашей страны».





«При этом ни одна группа населения существенно не пострадает»

Станюра не стал рассуждать, будет ли консолидационный пакет правительства подписан президентом. «Я приехал не для того, чтобы выяснять, подпишет президент пакет или нет. В мае он сформулировал, что, по его мнению, пакет должен отвечать двум основным условиям: он должен снизить долговое бремя Чехии и предлагаемые изменения должны быть социально приемлемыми. Мы убеждены, что распространили эту меру на все общество и что ни одна группа не пострадает слишком сильно», — сказал глава государственного казначейства, который все-таки полагает, что Павел подпишет документ.





Однако пакет пока находится на третьем чтении в Палате депутатов, где он сталкивается с жесткой критикой со стороны оппозиции, представившей десятки поправок. Пока неясно, когда может завершиться его обсуждение в палате. По словам Станюры, это будет зависеть от уступок оппозиции. Обычно обсуждение законопроекта в первом и втором чтениях длится несколько дней. Далее обсуждение документа, который, как надеется правительство, позволит улучшить сбалансированность бюджета в следующем году примерно на 97 млрд крон, будет проходить в Сенате.





В то же время Станюра заверил в четверг, что до конца своего срока полномочий (до 2025 года) кабинет министров не будет готовить еще один пакет мер по восстановлению, изменяющий уровень различных налогов. «Мы не планируем еще одного большого изменения законодательства. Мы уже говорили в ходе избирательной кампании, что хотим менять налоги один раз за срок. Другого пакета мы готовить не будем», — сказал министр финансов.













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