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Липавский заверил министра иностранных дел Израиля в поддержке со стороны Чехии

Анастасия Князева
9 октября 2023
15:00
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вчера утром говорил по телефону с главой израильской дипломатии Эли Коэном. Он сообщил ему, что Чехия готова оказать посильную помощь Израилю, который с утра субботы подвергается нападению палестинских радикалов. Чехия будет поддерживать еврейское государство как напрямую, так и на международном уровне. Липавский заявил в соцсети X, что он мысленно с израильским народом, который, по его мнению, имеет право защищаться от «позорного» нападения ХАМАС.
В субботу войска ХАМАС начали обстрел израильских городов и проникли на израильскую территорию. Израильское правительство объявило, что страна находится в состоянии войны, и в ответ нанесло массированные авиаудары по сектору Газа, который контролирует ХАМАС. Конфликт уже привел к сотням погибших и раненых с обеих сторон.
 
Чешские правительственные и оппозиционные политики, а также президент страны Петр Павел решительно осудили нападение на Израиль. Липавский заявил в субботу, что невозможно выразить словами его возмущение, печаль и разочарование в связи с событиями в Израиле. «Я решительно осуждаю такое варварское поведение! Я поддерживаю Израиль и его право защищать себя в такой трудный момент», — сказал он.



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Израиль Чехия

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