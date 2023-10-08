Липавский заверил министра иностранных дел Израиля в поддержке со стороны Чехии

В субботу войска ХАМАС начали обстрел израильских городов и проникли на израильскую территорию. Израильское правительство объявило, что страна находится в состоянии войны, и в ответ нанесло массированные авиаудары по сектору Газа, который контролирует ХАМАС. Конфликт уже привел к сотням погибших и раненых с обеих сторон.

Чешские правительственные и оппозиционные политики, а также президент страны Петр Павел решительно осудили нападение на Израиль. Липавский заявил в субботу, что невозможно выразить словами его возмущение, печаль и разочарование в связи с событиями в Израиле. «Я решительно осуждаю такое варварское поведение! Я поддерживаю Израиль и его право защищать себя в такой трудный момент», — сказал он.













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