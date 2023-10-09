МИД Чехии по-прежнему сообщает об отсутствии пострадавших среди чехов в результате атак в Израиле
9 октября 2023
23:00
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Министерство иностранных дел Чехии по-прежнему не располагает данными о пострадавших среди чешских граждан в результате нападений палестинских радикалов в Израиле. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский на сегодняшнем брифинге перед отъездом в Оман на двухдневную министерскую встречу ЕС и Совета арабского сотрудничества стран Персидского залива. Он также считает, что ряд стран — членов ЕС захотят открыть дискуссию о финансировании программ ЕС в Палестине.
По словам Липавского, в настоящее время в системе оповещения путешественников DROZD находится 165 чехов, и с воскресенья их число уменьшилось: вечером их было почти 200. «Мы связываем это с тем, что гражданам удается выбираться из Израиля с помощью коммерческих рейсов», — сказал глава дипломатического ведомства. В связи с происходящими в Израиле событиями авиакомпании всего мира отменили и постоянно отменяют десятки рейсов в израильские города, в том числе рейсы между Прагой и Тель-Авивом.
Чешский посол в Тель-Авиве Вероника Кухиньова-Шмиголова сообщила журналистам, что полеты продолжают осуществлять израильские и турецкие авиакомпании. «Министерство иностранных дел сообщило нам, что аэропорт остается открытым и полеты возможны. В настоящее время мы советуем гражданам, которым необходимо вылететь, искать альтернативные рейсы, возможно, посольство сможет помочь», — отметила она.
Пресс-секретарь МИДа Даниэль Дрейк сообщил сегодня, что в посольство в Тель-Авиве обратились единицы чехов с просьбой о немедленном возвращении на родину. Представительство находится в контакте с партнерами в Евросоюзе, информируя друг друга о возможных рейсах эвакуации из Израиля. Липавский поддерживает связь с министром обороны Яной Черноховой (ODS), и в качестве запасного варианта рассматривается возможность отдельного репатриационного рейса в Чешскую Республику, сообщил Дрейк в интервью ČTK. «Мы постоянно оцениваем этот вопрос, общаемся с конкретными людьми, такая возможность всегда существует, но я не хочу ее конкретизировать в данный момент», — сказал министр.
Австрия приостанавливает выплаты гуманитарной помощи палестинцам в связи с нападением, сообщил сегодня APA глава дипломатии этой страны Александр Шалленберг. Правительство Германии также пересмотрит свою финансовую поддержку палестинских территорий.
В ответ на вопрос Дрейк заявил сегодня, что палестинские территории не являются приоритетом чешского правительства в области развития. «У нас там есть только конкретные проекты, которые мы можем контролировать и которые в основном направлены на сектор здравоохранения», — сказал он.
Липавский ожидает, что тема финансирования Евросоюзом программ в Палестине будет поднята рядом стран — членов ЕС. «По крайней мере Евросоюзу придется обратить внимание на проекты в секторе Газа», — сказал он. «Однако не стоит объединять все проекты в одну кучу. Целый ряд проектов на Западном берегу, носящих гуманитарный характер, вполне контролируемы. Мы знаем, куда идут деньги. Здесь тоже нужна определенная осторожность, но эта тема, безусловно, будет обсуждаться», — добавил он.
Липавский: встреча в Омане — шанс заручиться поддержкой мирного плана по Украине
Липавский считает, что встреча министров стран ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в Омане — это возможность заручиться дальнейшей поддержкой мирного плана по Украине. Об этом Липавский заявил сегодня журналистам перед отъездом в Оман, где у него также запланированы встречи с коллегами из принимающей страны и Саудовской Аравии.
По сообщению МИДа, встреча ЕС и ССАГПЗ будет посвящена углублению взаимного стратегического сотрудничества, региональной безопасности и способам деэскалации конфликтов. Министры также обсудят вопросы изменения климата и подготовки к климатическому саммиту COP28, который пройдет в Дубае в этом году. Часть повестки дня будет посвящена возможному сотрудничеству в области гуманитарных проектов и проектов помощи развитию.
Липавский выступит на сессии по региональной безопасности. «Изначально была выбрана тема, которая больше всего беспокоит Чехию в настоящее время, а это российская агрессия против Украины», — сказал он. Необходимость тесного сотрудничества между двумя регионами в условиях российской агрессии на Украине возрастает. «Я также считаю, что эта встреча станет шансом вернуть дополнительную поддержку украинскому мирному плану», — сказал он.
По словам Липавского, события в Персидском заливе оказывают влияние и на ряд других проблем, которыми занимается ЕС. Он упомянул миграционные маршруты, дестабилизирующее влияние Ирана и безопасность торговых путей. В Маскате он встретится со своими коллегами из Омана и Саудовской Аравии. «Посмотрим, может быть, удастся организовать еще какие-то встречи», — добавил он. Министр планирует затронуть текущие вопросы, Украину и тот факт, что Чехия считает палестинское радикальное движение ХАМАС террористической организацией и общим врагом.
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