Партия «Альтернатива для Германии» бьет рекорды на выборах в богатых районах страны

Почти четверть имеющих право голоса избирателей по всей Германии приняли участие в воскресном голосовании в парламенты Баварии и Гессена. В то же время с момента последних федеральных выборов прошло около двух лет, поэтому результаты воскресного голосования можно рассматривать как своеобразный промежуточный тест на поддержку правительства канцлера Олафа Шольца и политические настроения в стране.

С точки зрения правящей коалиции выборы прошли крайне неудачно, а для социал-демократов Шольца (SPD) — просто катастрофически. Партия, победившая на федеральных выборах 2021 года с отрывом почти в 26%, упала до исторического минимума в обоих регионах (Гессен — около 15%, Бавария — 8%). Ощутимые потери понесли также «зеленые» и либералы (FDP).

Однако больше, чем о потере правящей коалиции, прозванной «семафорной» по партийным цветам, в Германии говорят о рекордных успехах правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Опросы показывают, что ее поддержка растет не только в бывшей коммунистической ГДР, но и в западных, более богатых регионах Федеративной Республики. Однако результаты выборов партии, официально находящейся под наблюдением за экстремизмом и в политической изоляции от «традиционных» партий, на многих произвели эффект холодного душа.

В центральной немецкой земле Гессен, где находится Франкфурт-на-Майне, центр европейских финансов и воздушного транспорта, AfD получила более 18%, заняв второе место после победивших христианских демократов.

В Баварии, самой экономически мощной федеральной земле, AfD набрала 14,6% и заняла третье место, однако следует учитывать, что некоторые «альтернативно настроенные» жители этого региона голосуют за «Свободных избирателей». Они заняли второе место после Христианских социалистов (CSU).

«Наши рекордные результаты — это свидетельство нашей политики», — ликовала в социальных сетях соруководитель AfD Алиса Вайдель после оглашения результатов выборов. На пресс-конференции в понедельник она подчеркнула, что партия получила больше голосов среди различных социальных и возрастных групп.

«AfD — это общегерманская национальная партия. Изолировать нас от ответственности перед правительством навсегда не получится», — сказала Вайдель.

Лидеры AfD уже начали вслух рассуждать о том, что партия может выставить своего кандидата на пост канцлера и тем самым официально претендовать на победу на общегерманских выборах. Тем временем уверенность политиков AfD может вырасти еще больше. На востоке Германии — в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, где AfD в последнее время лидирует в опросах, — в следующем году пройдут местные выборы.

По мнению комментаторов, подтвердилось, что соперники популистов уже давно не могут справиться с их радикальным подходом в таких вопросах, как миграция, цены на энергоносители, борьба с изменением климата и позиция, дружественная России.

«Все стратегии политических партий, направленные на сдерживание или игнорирование AfD, провалились», — заявила государственная телекомпания ZDF.

По общему мнению, вопрос, по которому «Альтернатива для Германии» получила новые голоса, особенно за счет правящей коалиции, — это прежде всего миграция. В этом году Федеративная Республика столкнулась с самой большой волной просителей убежища со времен кризиса беженцев в 2015 году, во многих городах переполнены места для размещения, а немецким муниципалитетам и регионам не хватает денег на содержание беженцев. По результатам опросов, проведенных после выборов, 59 и 53% жителей Баварии и Гессена соответственно заявили, что Германия больше не может справляться с таким большим количеством беженцев.

Эти опасения и недовольство федеральным правительством нашли свое отражение и в неудаче министра внутренних дел SPD Нэнси Фезер, которая баллотировалась в Гессене на пост премьер-министра земли.











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