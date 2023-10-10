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Глава МИД Чехии посетил Израиль

Новости 420on
11 октября 2023
08:31
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Министр иностранных дел Ян Липавский посетил Израиль, который с 7 октября подвергается нападению со стороны радикальной исламистской группировки ХАМАС. Там он встретился со своим коллегой Эли Коэном. Липавский стал первым западным политиком, посетившим эту страну с начала конфликта. Специальным рейсом в Чехию вместе с ним вернутся 34 чеха.
Липавский прибыл в Тель-Авив во вторник вечером из Омана, где Евросоюз проводил переговоры с арабскими странами Персидского залива. Поездка была засекречена до последнего момента по соображениям безопасности. Израиль находится в состоянии войны с террористическим движением ХАМАС с момента субботних массированных атак, начатых из сектора Газа.

«Израиль и его граждане оказались в беспрецедентной ситуации, и своим визитом я хотел подтвердить, что Чешская Республика полностью поддерживает Израиль. Запад един в этой поддержке; чудовищные террористические акты, унесшие жизни тысяч невинных людей, не имеют места в демократическом обществе. Израиль — один из нас, а теракты и похищения, развязанные террористами ХАМАС, — это нападение на всех нас», — заявил Липавский по окончании визита.

В Израиле Липавский провел встречи на самом высоком политическом уровне, встретившись не только со своим коллегой Эли Коэном, но и с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом в Иерусалиме.

Вместе с ним в Израиль вернулась посол Чехии Вероника Кучинова-Шмиголова, прибывшая в Прагу в позапрошлые выходные на запланированную совместную встречу чешского и израильского правительств. 

Солидарность с Израилем, потерявшим в минувшие выходные в результате терактов не менее тысячи своих граждан, выражают все западные страны, включая представителей ЕС.

Липавский также встретился в Израиле с родственниками пожилой женщины, похищенной ХАМАСом.

«Сегодня я также имел возможность побеседовать с внучкой одной из похищенных женщин, и это свидетельство меня потрясло. Методы террористов ХАМАСа не имеют места в современном мире, и я понимаю, что Израиль не оставит их без ответа. Израиль имеет полное право защищаться от террористов», — добавил министр.

Нет посольству Чехии в Иерусалиме

Однако незадолго до поездки Липавский выступил против плана премьер-министра Петра Фиалы перенести чешское посольство из Тель-Авива в Иерусалим в знак солидарности с Израилем.

«В условиях сегодняшней нестабильности в сфере безопасности я не считаю целесообразным, чтобы Чешская Республика привлекала к себе внимание международного сообщества, делая решительный шаг в вопросе израильско-палестинского конфликта. В такой ситуации я не смогу гарантировать безопасность чешских посольств, их сотрудников, членов семей или других чешских граждан, проживающих в странах с радикально настроенным против этой идеи населением», — заявил Липавский, добавив, что такой шаг, по его мнению, противоречит международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН.

Посольство в Иерусалиме есть только у ключевого союзника Израиля — США. Переезд произошел при президенте Дональде Трампе, но демократическая администрация Джо Байдена не стала возвращать его в Тель-Авив, где расположено подавляющее большинство посольств, из-за спорного статуса города Иерусалима, который еще окончательно не урегулирован мирными соглашениями между Израилем и палестинцами.

Источник: seznamzpravy.cz


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Израиль Чехия война Министерство иностранных дел

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