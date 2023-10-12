Самореклама на деньги чешских налогоплательщиков. Провалится ли маркетинг правительства Фиалы?

Министры отреагировали на рекордное падение своего авторитета, разработав план рекламной кампании стоимостью 40 млн крон. В то время, когда правительство сокращает всевозможные расходы, субсидии или помощь и хочет уволить государственных служащих, так ли хороша идея тратить деньги на маркетинг?

Это не первый случай, когда правительство пытается улучшить свое положение с помощью рекламной кампании. В начале этого года оно запустило кампанию «Первый год работы правительства» с использованием своего нового департамента стратегических коммуникаций. В рамках этой кампании правительство, в частности, хвасталось тем, что ему удалось добиться газоснабжения и интегрировать 460 000 беженцев из Украины.

Вторая кампания, посвященная 30-летию независимости, была призвана убедить граждан в том, что «Чехия — прекрасное место для жизни». Как показывают опросы, она практически не имела эффекта. Впрочем, подобные рекламные кампании не давали результатов и в недавнем прошлом.

Об этом знает, например, Мирек Тополанек, которого не спасла реклама с лозунгом «Правительство для вас» и перечислением достижений правительства. Поэтому не совсем понятно, почему, несмотря на этот опыт, правительство Фиалы считает, что маркетинг его спасет.

Результаты управления

Неолиберальное общество основано на свободной конкуренции практически во всех сферах жизни. А поскольку успех любого продукта определяется общественными интересами, маркетинг стал играть ключевую роль в конкурентной борьбе. Это касается не только экономической сферы.

Даже в соревновании идей, программ и личностей, которое ведется в политике, коммуникация является основой успеха. Ведь политики сегодня продаются, как йогурты или автомобили. Но именно популисты делают наибольший акцент на коммуникации. Андрей Бабиш был одержим коммуникацией и как политик делал только то, что можно было как-то использовать для маркетинга, и делал это так, чтобы наилучшим образом донести до людей.

Таким образом, целью политики стало не решение проблем, а эффективная — то есть максимально убедительная — коммуникация. СМИ с восхищением писали о его маркетинговом мастерстве, а политики ему завидовали. Дональд Трамп, например, так же одержим маркетингом.

Но когда маркетолог оплачивает рекламную кампанию по продвижению своего товара, он переводит затраты на маркетинг в цену, которую ему платят те, кого он сумел завлечь. Правительство, разумеется, берет деньги на свою рекламу из государственного бюджета, поэтому оно пытается убедить нас в своих достоинствах на деньги всех нас, в том числе и тех, кто за него не голосовал.

Помимо вопроса об эффективности таких расходов в период всеобщей жесткой экономии и призывов к бюджетной ответственности, возникает вопрос, насколько честен такой государственный маркетинг по отношению к собственным гражданам.

Политический маркетинг все чаще делает акцент на том, как делается политика, а не на том, что делается. Однако в результате веры в чудодейственную силу коммуникаций мы забыли о том, что политики должны прежде всего быть способны дать что-то значимое, то есть результаты их правления должны играть решающую роль. Поэтому, возможно, стоит задуматься, не следует ли правительству Фиалы искать резервы в собственной деятельности.













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