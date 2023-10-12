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Липавский вызвал посла России в МИД Чехии в связи с нападением в селе Гроза

Анастасия Князева
12 октября 2023
15:16
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Министр иностранных дел Ян Липавский вызвал сегодня в МИД посла России в Чехии Александра Змеевского в связи с недавним нападением на мирных жителей в украинском селе Гроза.
Посольство России в Праге сообщило в Facebook, что чешская сторона выразила «известный западный набор обвинений и требований в адрес Москвы» и подчеркивает свою полную поддержку киевского режима.
В результате авиаудара по населенному пункту Гроза на востоке Украины на прошлой неделе погибли 55 человек, судьба трех пропавших без вести остается неизвестной, сообщили в среду украинские СМИ со ссылкой на прокуратуру. Прокуратура и СБУ подозревают, что российскую атаку помогли скоординировать двое местных жителей, бежавших в Россию после освобождения села, расположенного недалеко от Купянска, в прошлом году.

По сообщению российского посольства, с послом Змеевским беседовал заместитель министра Ян Мариан. «Чешская сторона интерпретировала известный западный набор обвинений и требований в адрес Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине», — говорится в сообщении посольства. 

«Специальная военная операция» — это термин, которым Москва обозначает свою войну против Украины. 

В посольстве также отметили, что чешская сторона подчеркнула свою полную поддержку киевского режима.

«Разумеется, решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и ее вооруженных сил. Диалога, однако, не получилось – чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и, тем более, вести дискуссию.», — добавили в российском посольстве.

Последний раз Липавский вызывал российского посла в свой кабинет в октябре прошлого года в связи с грубым нарушением международного права и незаконной аннексией украинских областей.

В настоящее время на высшем уровне чешской политики также ведутся дебаты о том, должна ли Чехия иметь своего посла в Москве. Министр Липавский настаивает на том, что да, и по этой позиции у него есть консенсус с премьер-министром Петром Фиалой (ODS). Президент Петр Павел в интервью около двух недель назад заявил, что не может себе представить, чтобы должность посла была восстановлена в настоящее время. По словам Липавского, отношения между странами очень плохие, но ослаблять присутствие в России не следует.

Официально послом в России является Витезслав Пивонька, который уже несколько месяцев находится в Чехии. Дипломат Иржи Чистецкий находится в Москве в качестве заместителя посла.



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