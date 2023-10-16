Лица российского сопротивления: фото выставки в Чехии
16 октября 2023
22:30
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Важные истории людей требуют внимания, особенно когда речь идет о долгой борьбе за свободу и права. В тысячный день незаконного заключения Алексея Навального, известного российского оппозиционера, в Праге состоялась выставка «Лица российского сопротивления».
Фото предоставил: German Oiler
Эта серия выставок, рассказывающая о политических жертвах путинского режима, привлекла внимание жителей и гостей столицы Чехии. Портреты героев российского сопротивления становятся символом надежды и солидарности.
Данное мероприятие представляет собой памятник всем тем, кто смело выступил против авторитарного правительства и заплатил за это высокую цену.
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