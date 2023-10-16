Лица российского сопротивления: фото выставки в Чехии

Эта серия выставок, рассказывающая о политических жертвах путинского режима, привлекла внимание жителей и гостей столицы Чехии. Портреты героев российского сопротивления становятся символом надежды и солидарности. Фото предоставил: German Oiler Эта серия выставок, рассказывающая о политических жертвах путинского режима, привлекла внимание жителей и гостей столицы Чехии.Портреты героев российского сопротивления становятся символом надежды и солидарности.

Данное мероприятие представляет собой памятник всем тем, кто смело выступил против авторитарного правительства и заплатил за это высокую цену.

Каждое фото на выставке рассказывает уникальную историю смелых женщин и мужчин, которые смогли сохранить свою человечность и достоинство перед лицом жестокого режима. Каждое фото на выставке рассказывает уникальную историю смелых женщин и мужчин, которые смогли сохранить свою человечность и достоинство перед лицом жестокого режима.

Они стали символами надежды, даже в условиях, когда свобода слова и политические права подавляются. Они стали символами надежды, даже в условиях, когда свобода слова и политические права подавляются.

Дата проведения выставки, 15 октября, имеет особое значение, она приходится на юбилейный день незаконного заключения Алексея Навального. Дата проведения выставки, 15 октября, имеет особое значение, она приходится на юбилейный день незаконного заключения Алексея Навального.