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Лица российского сопротивления: фото выставки в Чехии

Анастасия Князева
16 октября 2023
22:30
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Важные истории людей требуют внимания, особенно когда речь идет о долгой борьбе за свободу и права. В тысячный день незаконного заключения Алексея Навального, известного российского оппозиционера, в Праге состоялась выставка «Лица российского сопротивления».
Фото предоставил: German Oiler 
Эта серия выставок, рассказывающая о политических жертвах путинского режима, привлекла внимание жителей и гостей столицы Чехии.
Портреты героев российского сопротивления становятся символом надежды и солидарности. 
Данное мероприятие представляет собой памятник всем тем, кто смело выступил против авторитарного правительства и заплатил за это высокую цену. 
Каждое фото на выставке рассказывает уникальную историю смелых женщин и мужчин, которые смогли сохранить свою человечность и достоинство перед лицом жестокого режима. 
 Они стали символами надежды, даже в условиях, когда свобода слова и политические права подавляются. 
Дата проведения выставки, 15 октября, имеет особое значение, она приходится на юбилейный день незаконного заключения Алексея Навального. 
Это напоминание о необходимости продолжать борьбу за освобождение политических заключенных и за установление демократии в России.
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