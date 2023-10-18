Петру Павелу доверяют больше всего чехов, за ним следуют Бабиш и Окамура
19 октября 2023
14:30
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Президенту Чехии Петру Павелу доверяют 55% опрошенных. За ним со значительным отставанием следуют председатели оппозиционных партий — председатель ANO Андрей Бабиш, которому доверяют 42% опрошенных, и лидер SPD Томио Окамура с 35% поддержки.
Таковы данные опроса CVVM. На четвертом месте председатель Сената Милош Выстрчил и министр регионального развития и председатель партии «Пираты» Иван Бартош (оба по 22%).
Премьер-министру Чехии и председателю ODS Петру Фиале доверяют 19% респондентов, как и министру иностранных дел Яну Липавскому («Пираты») и министру здравоохранения Властимилу Валеку (TOP 09).
Министру внутренних дел и главе движения STAN Виту Ракушану доверяют 18% респондентов. Главе Народной партии, министру труда и социальных дел Мариану Юречке доверяют 13%.
Недоверие к спикеру Палаты депутатов
Спикеру парламента, депутату от TOP 09 Маркете Пекаровой-Адамовой доверяют всего 12%. О своем недоверии к ней, как и к премьер-министру Фиале, заявили 77% опрошенных. Индекс недоверия Пекаровой-Адамовой, то есть разница между положительными и отрицательными ответами, составляет -65, что является самым высоким показателем среди всех включенных в исследование политиков.
По сравнению с опросом, проведенным в мае этого года, хуже всего дела обстоят у министра юстиции Павла Блажека (ODS): доверие к нему выразили 8% (в мае — 13%), а доля не доверяющих ему выросла на 17 процентных пунктов.
Опрос проводился с 28 июля по 25 сентября, в нем приняли участие 985 респондентов.
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