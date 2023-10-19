Чехии не грозит опасность из-за ситуации в Израиле, заявил Фиала

«У нас нет сведений о том, что риск атак на цели в Чехии возрос. Однако государство приступило к комплексу мер по защите объектов и мероприятий, подверженных риску. Мы делаем все для превентивной защиты», — сказал Фиала.

Затем он отметил, что в случае затягивания конфликта необходимо учитывать его влияние, например, на цены на энергоносители или рост нелегальной миграции. Поэтому государство должно работать с худшими сценариями и быть готовым к ним.

Участники встречи обсудили также вопрос о подходе к пропалестинским демонстрациям. Президент полиции Мартин Вондрашек напомнил, что в Чехии существует право на мирные собрания. Однако организаторы мероприятий обязаны сообщать о них в соответствующие административные органы, которые на месте решают, есть ли основания для разгона. В полиции есть специалисты по экстремизму, готовые отреагировать, если что-то отклонится от установленных чешским законодательством рамок, сказал Вондрашек. Он также упомянул о долгосрочном сотрудничестве с аналитиками в области безопасности.

Совет — это постоянно действующий рабочий орган правительства по вопросам безопасности, в состав которого входят премьер-министр и другие члены кабинета министров по его решению. Обычно он собирается раз в два-три месяца, но в этот раз заседание состоялось примерно через месяц после последнего срока. Помимо влияния ситуации в Израиле, совет сегодня занимался вопросами нелегальной миграции.

В настоящее время Израиль ведет наступление на сектор Газа после того, как 7 октября боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по Израилю, проникли на его территорию, убили сотни мирных жителей и взяли в заложники еще около 200 человек в Газе. По словам министра здравоохранения Палестины, в результате ответных израильских бомбардировок сектора Газа погибли 3 300 человек.

В последние дни Германия столкнулась с акциями протеста, а Бельгия и Франция также ввели повышенные меры безопасности из-за инцидентов на своей территории. Протесты в Германии вспыхнули после взрыва, произошедшего во вторник в больнице сектора Газа, где, по данным палестинских властей, контролируемых радикальным движением ХАМАС, погибли сотни человек. В то время как ХАМАС возлагает ответственность за бомбардировку на Израиль, вторая сторона утверждает, что в больницу попала палестинская ракета. В Бельгии были приняты повышенные меры в связи с расстрелом двух шведских футбольных болельщиков тунисцем, заявившим о своей приверженности террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Во Франции 20-летний молодой человек, также заявивший о своей приверженности ИГ, находится под следствием по делу о нанесении ножевого ранения учителю.