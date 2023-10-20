Глава МИД Чехии предложил прекратить посылать деньги Палестине

Вправе ли ЕС продолжать финансовую поддержку Палестины? Можно ли предотвратить получение денег ХАМАСом?





ЕС согласился с необходимостью пересмотра финансовой помощи палестинцам, чтобы не допустить прямых или косвенных злоупотреблений со стороны террористов. Чешская Республика настаивает на приостановке помощи ЕС в целях развития палестинских территорий до тех пор, пока не будет четко определен поток денег ЕС. Мы подтвердили эту позицию на заседании Совета ЕС. Мы считаем гуманитарную помощь ЕС гражданскому населению крайне важной, но вновь требуем, чтобы Еврокомиссия определила конечных бенефициаров.





Конфликт разразился в ночь на субботу, 7 октября, а ваш департамент отправил первый рейс для репатриации в среду, 11 октября. Разве мы не должны были действовать более оперативно?





Есть внутренняя динамика, которая не видна общественности. Мы собирали информацию с самого начала конфликта.





Люди стали сообщать нам информацию через систему DROZD, и постепенно мы начали с ними общаться. Постепенно стало понятно, сколько там чехов и сколько их нужно репатриировать. Мы начали репатриацию окольными путями.





В странах, которые начали репатриацию на день или два раньше, были тысячи граждан или организованные группы или туры. Им было проще получить необходимую информацию. В данном случае чешское государство должно было сыграть ту роль, которую обычно играют авиакомпании, когда люди покупают билеты и бронируют рейс.





В данном случае этим занималось Министерство иностранных дел, посольство в Тель-Авиве. Мы связали все это с Министерством обороны и чешской армией. Я думаю, что все прошло успешно. Те, кому нужно было вернуться, успешно вернулись.





В общей сложности вернулось более 200 чешских граждан. Однако они жаловались на ошибки в системе DROZD при регистрации. Будет ли министерство реагировать и устранять проблемы?





Мы постоянно оцениваем работу консульской системы DROZD. Мы обнаружили одну техническую ошибку, которую надеемся устранить раз и навсегда. Она касалась заполнения телефонного номера, когда некоторые люди вводили код города, хотя он уже был установлен автоматически.





Мы также обнаружили, что при входе в систему новые пользователи не получали приветственной информации. Я полагаю, что в будущем министерство будет лучше подготовлено. Одновременно мы работаем с Агентством цифровых технологий и информации. Мы готовим приложение для мобильных телефонов, чтобы людям не нужно было подавать заявление через веб-форму, что упростит услугу и, соответственно, ускорит регистрацию.





Когда оно будет готово?





Мы ориентируемся на лето следующего года. Но дата не определена, это технический момент.





Что Вам известно о молодом человеке с чешским гражданством, погибшем в Израиле во время террористической атаки ХАМАСа? Почему мы так поздно узнали о его гибели?





Это свежая, печальная новость, которую мы сразу же опубликовали в виде пресс-релиза. Я хотел бы выразить соболезнования его семье. По имеющейся у нас информации, он был одной из жертв теракта, совершенного ХАМАСом в субботу 7 октября. В связи с установлением личности жертв мы узнали достоверную информацию только в среду.





Может ли случиться так, что при опознании других жертв всплывет еще одно имя чешского гражданина?





Мы не можем этого исключить, но рассуждать об этом бессмысленно.





Сколько чехов осталось сейчас в Израиле?





Скажем так, несколько десятков. Они зарегистрированы в системе DROZD. Мы не знаем ни одного человека, который хотел бы вернуться домой, но не смог. Авиасообщение между Прагой и Тель-Авивом восстановлено, так что в настоящее время люди, в конце концов, попадут домой.





Есть целый ряд чешских израильтян, которые уже давно находятся в Израиле, чувствуют себя там как дома. Их число на порядки выше, но мы не видим, чтобы они обращались к нам.





Несмотря на пожелания премьер-министра Петра Фиалы (ODS), Вы настаиваете на том, что перенос чешского посольства в Иерусалим не является хорошей идеей. Почему?





Этот вопрос регулярно обсуждается в чешском общественном пространстве. Я занимаю по нему неизменно сдержанную позицию. Я открыт для дебатов, но мы договорились вести их за закрытыми дверями, а не обсуждать в публичном пространстве.





Каким Вы видите ход конфликта в Израиле?





С первых дней мы очень четко обозначили свою позицию. Мы безоговорочно осуждаем жестокую, варварскую, бесчеловечную и террористическую атаку ХАМАС. Кадры, которые постепенно появляются, подтверждают, насколько это было ужасно.





Израиль имеет право на самооборону. ХАМАС — это террористическое движение. Я думаю, что по своему поведению оно близко к «Исламскому государству». В то же время никто не ставит под сомнение международное и гуманитарное право. Это то, о чем мы говорим.





Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в том, что они нанесли удар по больнице в Газе, и, по данным руководства Газы, там погибло около 500 человек...





В эти часы выясняется, что это действительно была часть ракеты, которая вылетела из Газы. Видимо, произошла какая-то ошибка, из-за которой ракета упала не на цель в Израиле, а на парковку больницы, где находилось большое количество людей. Это ужасная трагедия. Но, повторюсь, ответственность лежит на плечах террористической организации ХАМАС, контролирующей Палестину.





Частью любой дискуссии является признание чаяний палестинского народа. Я выступаю за двухгосударственное решение. Однако в то время, когда падают бомбы и происходят теракты, нет смысла поднимать вопросы, которые не решались десятилетиями.





Разделяете ли Вы опасения, что конфликт в Израиле может перерасти в крупный международный конфликт?





Ситуация не простая. Чешское правительство и Министерство иностранных дел относятся к этому с осторожностью. Но мы заявляем об очевидном праве Израиля на самооборону. Это последовательная позиция Чешской Республики.





Как, по Вашему мнению, атака «Хезболлы» изменит развитие событий? Как должен реагировать Запад?





Я не хочу рассуждать о возможных сценариях. Чешская дипломатия вместе со своими партнерами по Европейскому союзу работает над тем, чтобы не допустить эскалации конфликта. Ведь Соединенные Штаты, в частности, прилагают все усилия к тому, чтобы отговорить «Хезболлу» от такой эскалации, усилив свое военно-морское присутствие в регионе.





Для меня ключевым моментом является то, что с точки зрения геополитической ориентации Польши ничего не изменится. Я не ожидаю серьезных изменений во внешней политике.



Как Вы считаете, связана ли с конфликтом поездка президента России Владимира Путина в Китай?





Не знаю. Может быть, прямой связи и нет, но в последнее время мы наблюдаем сближение между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин также недавно посетил Путина. Мы постоянно посылаем Китаю сигналы не допускать поставок оружия в Россию и искать мирное решение.





Ожидаете ли Вы этого в Словакии, где изменения в отношении Украины, например, были одним из предвыборных обещаний победившей на выборах партии Smer Роберта Фико?





Там мы наблюдаем целую серию заявлений. Осталось дождаться прихода всего словацкого правительства. Мы увидим, кто будет министром иностранных дел. По традиции между Чехией и Словакией первый визит — в Прагу. Приглашение из Праги, безусловно, поступит.





Знаете, я думаю, что мир сегодня стоит на пороге глобальной конфронтации, и мы должны иметь хорошую безопасность и хорошую дипломатию. Я думаю, что за два года работы нашего правительства мы показали, что Чешская Республика является уважаемым голосом на международной арене.





Часть игры заключается в том, чтобы в столице страны, которая является членом Совета Безопасности ООН и которая в настоящее время совершает варварские безумства на Украине, находился самый авторитетный человек с соответствующими полномочиями.





Я верю, что Украина победит и отстоит свою территориальную целостность и суверенитет. Однако мирные переговоры, безусловно, будут, и в это время мы должны иметь возможность защищать интересы Чехии с помощью своего посла.