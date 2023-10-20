В МИД России вызвали чешского дипломата

Об этом российское дипломатическое ведомство сообщило на своем сайте 21 октября.





«17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Я.Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в т.ч. в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в н.п. Гроза», — говорится в пресс-релизе российского дипломатического ведомства.





Далее дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью «нанести России стратегическое поражение», накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего региона.





«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», — говорится в заявлении МИД РФ.





По данным украинских властей, в результате авиаудара по поселку Гроза погибли десятки человек, и Киев возложил вину за нападение на российскую армию. Несколько дней назад министр иностранных дел Ян Липавский по этому поводу вызвал к себе российского посла в Чехии Александра Змеевского.