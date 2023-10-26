BIS: Россия представляет самую большую угрозу безопасности Чехии

Однако это, по мнению BIS, повышает риск ведения враждебной деятельности с использованием недипломатического прикрытия. По данным BIS, в прошлом году активность российских субъектов в области кибершпионажа в Чехии несколько снизилась, зато возросла активность хакерских групп, атакующих учреждения и компании.

Размещение сотрудников разведки в дипломатических представительствах крайне важно для России, поскольку дипломатическая аккредитация позволяет им пользоваться защитой, закрепленной в Конвенции о дипломатических сношениях.

«Возрастает риск ведения враждебной деятельности с использованием недипломатического прикрытия. Однако поддерживать и развивать личные контакты с сотрудниками стало сложнее для спецслужб Российской Федерации во многих европейских странах, и встречи стали переноситься за пределы страны», — говорится в сообщении BIS от 2022 года.

По словам главы BIS Михала Коуделки, вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля прошлого года, подтвердило риски, о которых BIS и другие спецслужбы демократических стран предупреждали еще несколько лет назад. «Сегодня никто не сомневается в том, что наши предупреждения были обоснованными и не преувеличенными», — сказал он.

Взгляд политического представительства на безопасность и оборону Чешской Республики полностью изменился, добавил Коуделка. «Наблюдается постепенное увеличение оборонного бюджета и значительные изменения в стратегических документах, касающихся безопасности Чешской Республики», — написал он. В Стратегии безопасности Чехии, утвержденной в июне, говорится, что Россия целенаправленно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии и представляет угрозу безопасности.

Во введении к докладу Коуделка высоко оценивает сокращение ранее «чрезмерной» российской дипломатической миссии в Чехии. «Десятки российских дипломатов и сотрудников российских консульств в Карловых Варах и Брно были вынуждены уехать, включая, конечно, людей, имеющих связи с российскими спецслужбами», — говорит Коуделка.

По данным BIS, операции российских спецслужб направлены также на деятельность местной оппозиции за рубежом. Например, интерес представляют конференции, организуемые неправительственными организациями или научными учреждениями, на которых выступают лидеры оппозиции. В прошлом году BIS получила информацию о деятельности человека, подозреваемого в связях с российской военной разведкой ГРУ. По данным контрразведки, этот человек проживал в Чехии и, используя журналистское прикрытие, посещал мероприятия с участием видных представителей российской оппозиции.

BIS активно противодействует попыткам нарушить эмбарго на экспорт товаров в Россию, а также в качестве меры предосторожности отслеживает угрозы, связанные с возможным неконтролируемым распространением оружия из места конфликта. «BIS наблюдал попытки реэкспорта станков, запасных частей или химических веществ через ряд третьих стран», — говорится в отчете. Полученные данные свидетельствуют о том, что меры ЕС значительно затруднили доступ России к товарам, полезным в военно-промышленном комплексе.

По мнению BIS, конфликт в Украине оказал влияние и на русскоязычную организованную преступность, для которой война создала новые возможности.

«Некоторые представители русскоязычной преступности в Чехии имеют связи с российскими спецслужбами, и военный конфликт в Украине повышает риск их непосредственного участия в подрывных действиях, а также просто в качестве обслуживающих структур», — пишет BIS. В нем также отмечаются попытки использовать Чехию для отмывания денег, поступающих из Украины или России.

По данным информационной службы безопасности (BIS), активность российских кибершпионов в Чехии в прошлом году несколько снизилась. В опубликованном сегодня годовом отчете за 2022 год контрразведка объясняет это тем, что часть российских сил и средств была задействована в Украине в связи с российским военным вторжением в эту страну. Вместе с тем возросла активность хакерских групп, которые в отместку за поддержку Украины со стороны Чехии совершают атаки на учреждения и компании.

В прошлом году, по данным BIS, выделялась длительная кампания кибершпионажа, направленная на международные отношения и дипломатические объекты и имеющая почти глобальный охват. «Интенсивность кампании можно оценить как исключительно высокую», — пишет BIS. По его данным, несколько учетных записей электронной почты на официальном домене одного из чешских государственных учреждений были на короткое время взломаны и затем использованы для дальнейшей рассылки вредоносных сообщений.

Группы, поддерживающие официальную политику России, неоднократно объявляли и осуществляли атаки на чешские учреждения и компании в отместку за поддержку Чехией Украины в 2022 году, говорится в ежегодном отчете. В основном это были DDoS-атаки, заключавшиеся в переполнении серверов большим количеством запросов, выводящих их из строя.

Пострадали сайты государственных учреждений, телефонных операторов, операторов транспортной инфраструктуры и СМИ, резюмирует BIS. «Однако атаки были ограничены по времени и географии, и их оперативное воздействие на целевые организации было минимальным», —пишет BIS. Тем не менее СМИ уделили атакам большое внимание и преувеличили их, поддержав тем самым российскую версию информационной войны. «Что, возможно, само по себе являлось одной из целей», — отмечает контрразведка.

По мнению BIS, Россия проявляет постоянный интерес к сбору информации в области международных отношений, что выражается в постоянной или повторяющейся активности в области кибершпионажа. Объектами являются в основном иностранные министерства, посольства, аналитические центры или многонациональные институты.

По мнению BIS, кибератаки, связанные с вторжением России в Украину, скорее всего, будут направлены в основном на стратегические государственные учреждения, СМИ или критически важную информационную инфраструктуру.

Контрразведка также занимается так называемым синтетическим контентом: видео-, фото-, аудио- и текстовыми материалами, созданными с помощью средств искусственного интеллекта. «Синтетические медиа имеют ряд законных применений, например в индустрии развлечений или образовании. В равной степени они могут использоваться и для совершения преступлений, распространения дезинформации», — говорится в сообщении BIS. По данным BIS, при вторжении России в Украину впервые было использовано так называемое синтетическое видео deepfake президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению BIS, потенциал синтетической информации многократно возрастает при ее автоматизированном размещении в информационном пространстве социальных сетей или в обсуждениях на новостных порталах. В настоящее время BIS считает синтетический текст наиболее опасным, поскольку он позволяет создавать бесконечное количество различных документов с одним и тем же сообщением. В дальнейшем они могут полностью заполонить общественное пространство.

Существование и развитие синтетических носителей информации позволяет поставить под сомнение события, заявления или реальные свидетельства как искусственные.

«Это усугубляется ограниченными возможностями автоматического и быстрого обнаружения того, что голос, видео или текст были созданы искусственно», — отмечают в контрразведывательном ведомстве. Массовому злоупотреблению контентом, созданным искусственным интеллектом, в настоящее время препятствуют лишь технические ограничения широко используемых инструментов, говорится в сообщении. Когда они отпадут, проблема станет более острой, предупреждает ведомство.

В прошлом году сотрудники китайских спецслужб продолжали налаживать контакты с политическими лидерами Чешской Республики во всем политическом спектре. Сотрудники китайских спецслужб и представители партийных организаций уделяют особое внимание воздействию на общественное мнение с целью формирования положительного имиджа Китая, говорится в годовом отчете контрразведки за 2022 год.

В связи с вторжением России в Украину в прошлом году возрос интерес китайцев к ситуации в Европе, что привело, в частности, к активизации деятельности по кибершпионажу, сообщает BIS. В Чехии атаки проходили несколькими волнами и с течением времени становились все более изощренными. Привлекательность Чехии для китайских кибератак в прошлом году также повысилась в связи с ее председательством в Европейском Союзе.

BIS также отмечает функционирование так называемых «иностранных полицейских участков», которые китайский режим использует для наблюдения за лидерами китайской общины за рубежом. «Эти участки, представляющие собой продолжение руки режима по отношению к китайским гражданам за рубежом, в крайних случаях могут стать инструментом принудительной репатриации», — пишет BIS. Однако контрразведка пока не выявила в деятельности этих станций никаких противозаконных или потенциально опасных действий.