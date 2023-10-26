Новый премьер Словакии сразу взял пророссийскую ноту

Об этом Фицо заявил в четверг на заседании комитета по европейским делам словацкого парламента.

«Если на столе лежат санкции, которые нам навредят, как навредило нам большинство санкций, я не вижу причин их поддерживать», — подчеркнул Фицо.

Немедленное прекращение военных действий

Словацкий премьер-министр также выступает против отправки оружия в Украину.

«Немедленное прекращение военных действий — это лучшее решение, которое мы имеем для Украины на сегодняшний день. Через год мы увидим еще сто тысяч погибших, и если мы посмотрим на карту, то увидим, что русские получили больше территории, чем Украина. Таков результат в конце 2023 года. Я задаю всем простой вопрос: в чем разница между 20-миллионным госпиталем или 20-миллионным разминированием и 20-миллионными патронами? Я скажу, что большая и что госпитали и разминирование помогут Украине больше, чем патроны. Война в Украине — это не наша война. Мы не имеем к этой войне абсолютно никакого отношения», — сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что Словакия хочет помочь Украине в гуманитарном и гражданском плане. «Мы готовы помочь с распростертыми объятиями. Я поддержу идею о том, что Европейский союз должен быть одним из главных создателей какого-то плана для Украины», — добавил он.

В ходе предвыборной кампании Фицо уже неоднократно заявлял, что он против военной помощи Украине, и если его партия придет к власти, то он «не пошлет ни одной пули» в Украину.

Словакия будет и впредь поддерживать европейское будущее Украины. «Однако возможное членство Украины в Союзе означает −20% для наших фермеров и означает, что Словакия станет нетто-плательщиком в отношении Европейского союза, а не нетто-получателем», — предупредил Фицо.

Фицо назвал Украину самой коррумпированной страной в мире

«Давайте не будем смотреть на вещи в черно-белом цвете. Давайте не будем все время смотреть только американскими глазами. Давайте смотреть словацкими глазами. Не будет никакой безопасности, если война продолжится еще десять лет. Безопасность будет, если будет мирный план. Мы также будем в безопасности, когда Украина будет находиться в безопасной нейтральной позиции», — сказал Фицо, отвергнув возможность вступления Украины в НАТО.

Вместе с Орбаном

Словацкий премьер-министр подтвердил, что его первые зарубежные поездки будут в страны Вышеградской четверки. «Это большой приоритет для нас. Без V4 мы не сможем достичь наших целей, как это было в прошлом», — сказал Фицо.

Из приведенных выше рассуждений становится ясно, что Фицо едет на брюссельский саммит в качестве явного союзника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который также выступает только за гуманитарную помощь и отвергает военную помощь Украине. Орбан также говорит о немедленном прекращении боевых действий и начале мирных переговоров.

На прошлой неделе венгерский премьер-министр встретился в Пекине с президентом России Владимиром Путиным.