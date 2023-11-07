Чехия получила дипломатическую пощечину от Нигерии. Пора пересмотреть свою внешнюю политику, советуют эксперты

Сенатор и бывший посол во Франции Павел Фишер считает, что кабинету Фиалы следует изменить свою внешнюю политику.

«Потому что если отмена визитов на уровне премьер-министров в последнюю минуту является результатом нашей внешней политики, то эта политика требует особого внимания и возможной коррекции», — сказал Фишер в интервью Právo.

Он добавил, что хорошо, что премьер-министр хотел посетить Нигерию, поскольку это важная страна в регионе и с ней необходимо поддерживать отношения. «У меня нет дополнительной информации о причинах отмены визита Нигерией, но я рассматриваю это как необычный шаг на грани дипломатического недопонимания», — добавил Фишер.

Нигерия отменила визит Фиалы в последний момент

Вилем Ржехак, аналитик Ассоциации по международным делам (АМО), согласен с ним, считая, что это был сильный дипломатический жест. «Однако лично я не верю, что это приведет к какой-либо сильной реакции Чехии и ухудшению отношений», — сказал Ржехак.

По его словам, Нигерия является одной из ключевых стран Африки, где Чешская Республика имеет одно из немногих посольств в странах Африки к югу от Сахары и одно из двух представительств CzechTrade, поскольку многие чешские компании ведут там бизнес.

По мнению политолога Йозефа Млейнека с факультета социальных наук Карлова университета, отмена поездки свидетельствует о том, что чешским министрам следует учитывать реальные интересы Чешской Республики и вести себя более прагматично в своих заявлениях по вопросам международной политики. Он имел в виду высказывания министра обороны Яны Черноховой (ODS), которая заявила, что ей стыдно за ООН и что Чехия не имеет никакого отношения к организации, «которая поддерживает террористов».

«Такие взгляды могут хорошо восприниматься внутри страны среди электората правительственных партий, но за рубежом они могут привести к миллиардным убыткам», — сказал Млейнек.

Чернохова была возмущена принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией, призывающей к прекращению огня на Ближнем Востоке, но не содержащей осуждения террористических атак ХАМАС. Чехия была в числе 14 стран, выступивших против резолюции. Нигерия поддержала резолюцию.

Млейнек также напомнил об отмененной поездке министра промышленности Йозефа Сикелы (STAN) в Саудовскую Аравию. «Поддержка Израиля в виде медийных жестов явно контрпродуктивна», — добавил он.

Члены парламентского комитета по иностранным делам от оппозиции также поставили отмену визита в контекст поддержки, которую Чехия выражает Израилю. По словам председателя комитета Ярослава Бжоха (ANO), мнения африканских стран по поводу израильско-палестинского конфликта разделились.

«Если в одной из стран преобладает поддержка Палестины и наши представители фотографируются на произраильских демонстрациях, то их позиция понятна. Они не хотят, чтобы из-за визита ухудшилась ситуация с безопасностью», — сказал Бжох.

Фиала, который с вечера пятницы находится с недельным визитом в странах Африки к югу от Сахары, должен был посетить в общей сложности пять стран: Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-д'Ивуар. В связи с отменой визита в Нигерию чешская делегация задержится в Кении.

Премьер-министр отказался отвечать на прямой вопрос о том, связана ли отмена визита с Израилем. «Без комментариев», — сказал он. Он также отметил, что Чехия «ничего не теряет» из-за отмены поездки.

Министр иностранных дел Ян Липавский во вторник во время визита в Вену заявил журналистам, что не будет «придавать никакого глубокого значения» отмене визита Фиалы. Он также отметил, что не будет связывать этот шаг Нигерии с поддержкой Израиля, заявив, что чешская дипломатия не получала сигнала о том, что такой жест будет сделан.

По словам пресс-секретаря правительства Вацлава Смолки, Нигерия лишь заявила о том, что не в состоянии обеспечить адекватный прием и программу.