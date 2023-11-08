Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС Украины, Молдовы и Боснии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал рекомендации историческим шагом, и они получили одобрение официальных представителей других стран. Предложение должно быть единогласно одобрено странами-членами, лидеры которых обсудят его на саммите в декабре.

Киев, подавший заявку на вступление в ЕС вскоре после начала вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года, стремится официально начать переговоры до конца года. Еврокомиссия открыла для этого дверь, высоко оценив проводимые украинцами реформы в таких областях, как судебная система и борьба с коррупцией. Однако Киев еще не выполнил всех условий для начала переговоров о вступлении в ЕС и поэтому должен продолжать свои реформы, говорится в отчете об оценке.

«Это сильный и исторический шаг, который прокладывает путь к более сильному Европейскому союзу с Украиной в качестве члена», — заявил Зеленский в ответ на рекомендации комиссии.

Неожиданно для многих дипломатов комиссия также рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Хотя в этой балканской стране наблюдается прогресс в борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и терроризмом, комиссия отметила, что некоторые противоречивые законы, принятые, в частности, боснийскими сербами, вызывают беспокойство. Для начала переговоров Боснии необходимо выполнить и другие условия, а следующий оценочный отчет будет представлен странам-участницам к весне следующего года. Некоторые дипломаты поставили под сомнение положительную оценку Боснии, которая, по их мнению, не добилась никакого прогресса в последнее время.

Грузия была рекомендована для получения статуса кандидата в члены ЕС, который она не получила в прошлом году, в отличие от Украины и Молдовы. При этом, по мнению Комиссии, Грузия должна побороть дезинформацию и политическую поляризацию, а также обеспечить проведение свободных и справедливых выборов в 2024 году.

Комиссия также оценила еще пять балканских стран. Помимо Боснии, к вступлению в ЕС стремятся Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Косово. Брюссель высоко оценивает их усилия по проведению реформ, но не видит прогресса, необходимого для начала следующего этапа процесса присоединения. Черногория до сих пор была наиболее продвинута в переговорах, но из-за нестабильной политической ситуации в этой стране прогресс в проведении реформ «в значительной степени застопорился», говорится в сообщении Еврокомиссии. Помимо реформ в области верховенства закона, ЕК рекомендовала Сербии принять санкции против России, аналогичные тем, которые ввел ЕС.