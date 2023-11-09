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Президент Чехии: Россия затягивает войну в Украине, пытаясь выиграть время

Новости 420on
9 ноября 2023
20:00
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Сложившаяся на поле боя ситуация не позволяет говорить о военном превосходстве Украины, и время сейчас играет в пользу России. Об этом заявил 9 ноября на конференции «Дипломатия и безопасность» президент Чехии Петр Павел, добавив, что переговоры могут начаться в следующем году. Однако он предупредил, что Запад должен продолжать оказывать поддержку Украине.
«Возможно, в следующем году появятся какие-то зачатки переговоров, поскольку развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу по людским ресурсам. Выиграв время, она также сможет пополнить запасы материальных средств, которых ей давно не хватало. Мы видим массированные поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции», — оценил развитие войны в Украине бывший начальник Генерального штаба чешской армии, экс-председатель Военного комитета НАТО Павел. 
 
По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт как можно дольше. Президент считает, что она также ждет результатов президентских выборов в США в следующем году, которые могут поколебать готовность помогать Украине и поставлять ей оружие. 
 
Запад должен продолжать оказывать поддержку 
 
«Ситуация не является однозначно позитивной. Позитивным для Украины должно быть то, что мы на ее стороне и должны поддерживать ее в достижении ее целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как упорно поддерживать Украину», — сказал Павел, добавив, что Запад будет вынужден делать это до тех пор, пока украинцы сами не примут решение о своих дальнейших действиях. 
 
В то же время Павел повторил на конференции то, о чем он неоднократно говорил в разных формах в прошлом, а именно: «Любой успех России будет означать наш провал». 
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