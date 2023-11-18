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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чешской Республики в РФ
19 ноября 2023
09:00
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17 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Йиржи Чистецки.
Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жёстко указано на недопустимость подобного правового произвола, говорится в сообщении МИД России.
Подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.
Как уже сообщал 420on, на этой неделе было принято решение о замораживании российских активов в Чехии.
«Мы заморозим почти все активы Российской Федерации в Чехии», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на пресс-конференции после заседания правительства в среду. Это коснется не только посольства и объектов дипломатической миссии, которых в стране четыре.
«Мы заморозим почти все активы Российской Федерации в Чехии», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на пресс-конференции после заседания правительства в среду. Это коснется не только посольства и объектов дипломатической миссии, которых в стране четыре.
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