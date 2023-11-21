«Потенциал эскалации в мире растет. Мой долг — говорить о фактах, даже если они неприятны, и я буду продолжать это делать. Конфликты, стратегические потрясения и неожиданности повторяются с железной регулярностью. Мы не можем рассчитывать на вечный мир», — сказал Рехка.

По его словам, чешская армия готовится к «черному» сценарию — войне с противником, обладающим ядерным оружием. Неоспоримым преимуществом Чехии, по его словам, является членство в НАТО, в рамках которого страны будут защищаться вместе.

«Если бы произошел конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, повторяю, если бы, то с первой секунды мы были бы его активными участниками. Это затронуло бы наших военных, нашу инфраструктуру, но также и наших граждан», — напомнил Рехка, как и год назад.

Другой серьезной угрозой для НАТО, по мнению Рехки, наряду с Россией является международный терроризм.

«Международный терроризм продолжает угрожать нашей цивилизации и, наряду с Россией, является самой значительной угрозой для НАТО в целом. Несколько недель назад террористы убили сотни мирных жителей и захватили десятки людей, в том числе детей. Наряду с большой войной терроризм остается угрозой, к которой мы должны готовиться», — сказал главком армии.

Однозначное «нет» поддержке терроризма

«С военной точки зрения у меня нет никаких опасений. Мы участвуем в контртеррористических операциях уже два десятилетия, и я знаю, что в военном отношении мы можем с этим справиться. Но это будет практически невозможно, если мы будем терпеть любую поддержку терроризма», — сказал Рехка.

Он также напомнил, что напряженность растет и в Индо-Тихоокеанском регионе, где «Китай пытается изменить мировой порядок», в Африке или на Западных Балканах, что имеет последствия для безопасности в Европе.

Рехка напомнил о проводимой в настоящее время модернизации вооруженных сил. В этом году, например, солдаты начали использовать американские вертолеты Viper и Venom, а также глушители Starkom.

«К концу года будет готова концепция армии до 2035 года. Вся армия перейдет на западные технологии, будет оцифрована», — заявил Рехка, добавив, что в будущем Чехия получит возможность защищаться от баллистических ракет. По его словам, планируемая закупка американских истребителей F-35 позволит в достаточной мере восполнить наземную противовоздушную оборону.

«Несмотря на огромное увеличение бюджета, нам не хватит ресурсов, чтобы быстро решить все наши текущие проблемы. Мы должны быть еще более эффективными», — сказал Рехка.

Павел предупредил о конфликте на Ближнем Востоке

Президент Петр Павел также выступил во вторник на командном собрании, впервые в качестве главы государства. Он предостерег от конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Павела, атака палестинского радикального движения ХАМАС была призвана спровоцировать жесткую реакцию Израиля и одновременно начать раскалывать международное общественное мнение против еврейского государства.

«Это далеко не ограниченный региональный конфликт, как мы видели, он обладает огромным взрывным потенциалом не только регионального, но и глобального конфликта. Не только в физическом плане, в виде развязывания войны или вступления в нее Ирана и других стран, но прежде всего в том, как он начинает раскалывать мир», — предупредил глава государства.

По словам президента, в разных странах, в том числе и в странах-союзниках, растет сопротивление израильскому возмездию и поддержка палестинцев.

«Это должно стать предупреждением о том, что даже в тех случаях, когда ситуация на первый взгляд кажется ясной, никто не может быть уверен в исходе. Совершенно очевидно, что общественная поддержка имеет решающее значение для любого успеха, даже в военной операции», — сказал Павел.