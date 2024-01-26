РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Санкции не работают. Россия в прошлом году импортировала с Запада микросхемы на десятки миллиардов
28 января 2024
13:00
403
В прошлом году Россия импортировала передовых микрочипов и полупроводников на 1,7 миллиарда долларов (39 миллиардов крон). Большая часть была импортирована с Запада, несмотря на санкции, которым она подвергается.
Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неопубликованные данные российской таможенной службы.
Согласно отчету, в прошлом году Россия импортировала микрочипы, произведенные американскими и западноевропейскими компаниями, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины полупроводниковых компонентов и интегральных схем, ввезенных в Россию, были произведены в США и Западной Европе.
Bloomberg назвал 20 компаний, чья продукция была ввезена в Россию, в том числе Intel, Advanced Micro Devices, Analog Devices, Infineon, STMicroelectronics и NXP Semiconductors. Среди них — тайваньская компания Realtek Semicoductor.
Bloomberg отмечает, что нет никаких доказательств того, что эти компании нарушили санкции. Таможенные данные не показывают, кто экспортировал продукцию в Россию и когда она была произведена.
В обход санкций вовлечены Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Белоруссия, постсоветские страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и страны Евразийского экономического союза.
В 2022 году Россия импортировала с Запада микросхемы и полупроводники на 2,5 миллиарда долларов. Спрос на микропроцессоры и полупроводниковые компоненты вырос в 2023 году, поскольку Россия расширяет производство оружия.
Высокоточное оружие и боеприпасы, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники не могут обойтись без этих компонентов.
Санкции привели к сокращению импорта микросхем, несмотря на попытки России обойти санкции. Тем не менее, объем импорта западных полупроводников очень высок.
На этот импорт неоднократно указывали Украина и западные страны, отмечает BBC.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
28 ЯНВАРЯ 2024
686
В бывшем почтовом отделении в пражском районе Бржевнов в последние месяцы открылось уникальное место.
14:00
28 ЯНВАРЯ 2024
5135
Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из...
19:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1274
17:00
27 ЯНВАРЯ 2024
908
16:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2439
В марте автошколы введут новый набор вопросов для выпускных экзаменов. В основном речь пойдет о нововведениях,...
14:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1412
11:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2278
19:00
26 ЯНВАРЯ 2024
500
18:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1772
16:37
26 ЯНВАРЯ 2024
773
Несмотря на то, что жители Праги стараются честно сортировать другие отходы, полупустые баллоничики вызывают...
13:00
26 ЯНВАРЯ 2024
2539