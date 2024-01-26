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Санкции не работают. Россия в прошлом году импортировала с Запада микросхемы на десятки миллиардов

Новости 420on
28 января 2024
13:00
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В прошлом году Россия импортировала передовых микрочипов и полупроводников на 1,7 миллиарда долларов (39 миллиардов крон). Большая часть была импортирована с Запада, несмотря на санкции, которым она подвергается.
Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неопубликованные данные российской таможенной службы.

Согласно отчету, в прошлом году Россия импортировала микрочипы, произведенные американскими и западноевропейскими компаниями, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины полупроводниковых компонентов и интегральных схем, ввезенных в Россию, были произведены в США и Западной Европе.

Bloomberg назвал 20 компаний, чья продукция была ввезена в Россию, в том числе Intel, Advanced Micro Devices, Analog Devices, Infineon, STMicroelectronics и NXP Semiconductors. Среди них — тайваньская компания Realtek Semicoductor.

Bloomberg отмечает, что нет никаких доказательств того, что эти компании нарушили санкции. Таможенные данные не показывают, кто экспортировал продукцию в Россию и когда она была произведена.

В обход санкций вовлечены Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Белоруссия, постсоветские страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и страны Евразийского экономического союза.

В 2022 году Россия импортировала с Запада микросхемы и полупроводники на 2,5 миллиарда долларов. Спрос на микропроцессоры и полупроводниковые компоненты вырос в 2023 году, поскольку Россия расширяет производство оружия.

Высокоточное оружие и боеприпасы, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники не могут обойтись без этих компонентов.

Санкции привели к сокращению импорта микросхем, несмотря на попытки России обойти санкции. Тем не менее, объем импорта западных полупроводников очень высок.

На этот импорт неоднократно указывали Украина и западные страны, отмечает BBC.
санкции Россия оружие

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