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Чиновник ЕС: Переговоры о помощи Украине усложняются, разочарование растет

Новости 420on
27 января 2024
19:00
521
Переговоры между странами Европейского союза о выделении финансовой помощи для поддержки Украины становятся все более сложными, соглашение с Венгрией все еще не достигнуто, а разочарование среди чиновников ЕС растет.
Об этом сообщил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник ЕС менее чем за неделю до экстренного саммита ЕС в Брюсселе 1 февраля.

Именно на этом саммите, как ожидается, будет найден консенсус по пересмотру многолетних финансовых лимитов ЕС. Лимит включает 50 миллиардов евро (1,2 триллиона евро) специально для поддержки Украины, которая уже почти два года сталкивается с российской агрессией. Предложение об увеличении бюджета ЕС на период 2024-2027 годов было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите ЕС в декабре.

«Переговоры становятся немного сложными. Венгрия выдвинула требования, которые могут быть удовлетворены лишь частично», — сказал источник в ЕС, не пожелавший называть свое имя. Например, по его словам, требование Будапешта о ежегодном единогласном одобрении помощи Украине не может быть выполнено.

По словам источника в ЕС, лидеры не хотят этого, но они могли бы предложить Венгрии, например, проводить стратегическую дискуссию о поддержке Украины в Европейском совете каждый год.

Учитывая, что продолжение помощи Украине является жизненно важным вопросом для многих стран-членов, среди лидеров ЕС растет «степень разочарования» поведением Виктора Орбана, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. В результате начинают раздаваться голоса о необходимости дальнейшего ужесточения мер в отношении Венгрии, включая лишение права голоса. Теоретически это возможно в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Однако другие государства-члены должны будут согласиться с тем, что данная страна отступила от фундаментальных ценностей ЕС.

Будет ли саммит на следующей неделе провальным, источник в ЕС не стал рассуждать. По его словам, все зависит от высших руководителей ЕС и от того, о чем они смогут договориться с Орбаном.

Венгрия также недавно подверглась критике со стороны членов Европейского парламента. В согласованной ими резолюции говорится, что нынешнее венгерское правительство угрожает ценностям, институтам и финансовым интересам Европейского союза. Они также считают, что Венгрия не должна больше получать финансирование от ЕС, пока не будет доказано, что она отстранила свои недостатки в области верховенства закона и прав человека.
Евросоюз Венгрия Украина финансовая помощь война

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