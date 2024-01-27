ЕС хочет использовать замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины

Европа, Япония, США и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов (около 6,8 триллиона крон) долговых обязательств российского центрального банка в ответ на вторжение страны в Украину. Большая часть этой суммы, 200 миллиардов долларов, хранится в Европе.

До решения, принятого в понедельник, существовали предположения, что ЕС вряд ли арестует эти активы. Страны опасались прецедента, то есть того, что другие государства могут арестовать европейские активы у себя.

Решение о финансировании восстановления Украины было принято за несколько дней до экстренного саммита ЕС, на котором лидеры стран ЕС попытаются преодолеть противодействие Венгрии плану предоставления Киеву 50 миллиардов евро (1,2 триллиона крон) в течение следующих четырех лет. Ожидается, что Европейская комиссия предложит выделить эти деньги из пересмотренного бюджета ЕС и перечислить их Киеву, хотя пока неясно, когда Украина их получит.

Франция и Германия уже высказали свои сомнения по поводу этого плана, а Европейский центральный банк предупредил, что он может подорвать доверие к евро и расстроить мировые рынки.