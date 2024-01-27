Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

ЕС хочет использовать замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины

Новости 420on
30 января 2024
09:00
250
В понедельник, 29 января, послы стран ЕС единогласно согласились выделить миллиарды евро из доходов от замороженных в Европе активов российского Центробанка. Это первый шаг в плане помощи в финансировании восстановления Украины после российского вторжения, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в бельгийском председательстве.
Европа, Япония, США и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов (около 6,8 триллиона крон) долговых обязательств российского центрального банка в ответ на вторжение страны в Украину. Большая часть этой суммы, 200 миллиардов долларов, хранится в Европе.
 
До решения, принятого в понедельник, существовали предположения, что ЕС вряд ли арестует эти активы. Страны опасались прецедента, то есть того, что другие государства могут арестовать европейские активы у себя.
 
Решение о финансировании восстановления Украины было принято за несколько дней до экстренного саммита ЕС, на котором лидеры стран ЕС попытаются преодолеть противодействие Венгрии плану предоставления Киеву 50 миллиардов евро (1,2 триллиона крон) в течение следующих четырех лет. Ожидается, что Европейская комиссия предложит выделить эти деньги из пересмотренного бюджета ЕС и перечислить их Киеву, хотя пока неясно, когда Украина их получит.
 
Франция и Германия уже высказали свои сомнения по поводу этого плана, а Европейский центральный банк предупредил, что он может подорвать доверие к евро и расстроить мировые рынки.
банки Евросоюз финансовая помощь Украина

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
30 ЯНВАРЯ 2024
862
ОБЩЕСТВО
СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
10:00
30 ЯНВАРЯ 2024
245
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПОДПИСАЛА РЕКОРДНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОКУПКУ САМОЛЕТОВ F-35
Чехия купит 24 самолета F-35 для армии за 150 миллиардов крон. Договор о покупке истребителей подписали министр...
17:00
29 ЯНВАРЯ 2024
521
КУЛЬТУРА
МАКСИМ КУРНИКОВ И ЛЕОНИД ГОЗМАН ПРОЧИТАЮТ ЛЕКЦИЮ «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ В НЕСВОБОДНОЙ СТРАНЕ. ПСИХОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ»
Художественное и философское осмысление свободы уже несколько веков играет одну из центральных ролей в русской...
16:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1301
ОБЩЕСТВО
КОМПАНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ РОССИЯНАМ, ПРОДАЛА ЗЕМЛЮ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. 60 СЕМЕЙ В КАРЛОВАРСКОМ КРАЕ РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ СВОИ УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ
15:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1036
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ЧЕХИИ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ, НО ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?
14:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1269
ЭКОНОМИКА
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ ЧЕХИИ В ЕВРОЗОНУ НЕОБХОДИМА ОДНА ВЕЩЬ
13:00
29 ЯНВАРЯ 2024
3104
ОБЩЕСТВО
ЧТО НЕ ТАК С ПОЛОВИНОЙ ПРОДАННЫХ В ЧЕХИИ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
07:30
29 ЯНВАРЯ 2024
386
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ОТПРАВКЕ АСТРОНАВТА В КОСМОС. НО ЭТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ЭКОНОМИКЕ
17:00
28 ЯНВАРЯ 2024
1982
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ПОЛКОВНИК РОДОМ ИЗ ЧЕХИИ ПОМОГ УНИЧТОЖИТЬ РОССИЙСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ И ПОЛУЧИЛ ПОСМЕРТНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ
16:00
28 ЯНВАРЯ 2024
813
ОБЩЕСТВО
КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ЧЕХИИ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ И ЧЕМ ТАМ ПОМОГУТ
В бывшем почтовом отделении в пражском районе Бржевнов в последние месяцы открылось уникальное место.
14:00
28 ЯНВАРЯ 2024
5381
ОБЩЕСТВО
ПОТЕРЯ ЖИЛЬЯ И НЕ ТОЛЬКО. САМЫЕ ЧАСТЫЕ СТРАХИ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ
Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из...
13:00
28 ЯНВАРЯ 2024
665
ПОЛИТИКА
САНКЦИИ НЕ РАБОТАЮТ. РОССИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИМПОРТИРОВАЛА С ЗАПАДА МИКРОСХЕМЫ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ
19:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1546
ПОЛИТИКА
ЧИНОВНИК ЕС: ПЕРЕГОВОРЫ О ПОМОЩИ УКРАИНЕ УСЛОЖНЯЮТСЯ, РАЗОЧАРОВАНИЕ РАСТЕТ
17:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1076
ЭКОНОМИКА
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ УНИЧТОЖИЛИ ЧАСТЬ ТОВАРОВ В ЧЕШСКОМ ГРУЗОВИКЕ
16:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2538
ОБЩЕСТВО
САЙТ, ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ЧЕШСКИХ АВТОШКОЛ. ПО НИМ СПРОСЯТ УЖЕ С МАРТА
В марте автошколы введут новый набор вопросов для выпускных экзаменов. В основном речь пойдет о нововведениях,...