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Петр Павел заявил, что Европа должна подготовиться к возможности переизбрания Трампа
30 января 2024
13:00
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Европа должна подготовиться к возможности победы бывшего главы государства Дональда Трампа на президентских выборах в США, в том числе в контексте продолжения помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны России. Об этом заявил в интервью президент Петр Павел.
Трамп, который, как и нынешний президент США Джо Байден, претендует на переизбрание на выборах в этом году, утверждает, что при его администрации не произошло бы ни террористического нападения на Израиль со стороны палестинского движения ХАМАС, ни войны в Украине. Он также сказал, что сможет положить конец российскому вторжению в очень короткие сроки, не уточнив при этом, как именно.
По словам Павела, в Европе рассматривают возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит с президентом России Владимиром Путиным сделку, которая может оказаться совсем не выгодной для Украины и Европы. «В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело», — считает президент.
«Речь не идет о подрыве трансатлантических связей, о вызове Соединенным Штатам как союзнику. Но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому», — отметил Павел. Если Трамп будет законно избран на демократических выборах, то решение американского народа необходимо уважать, считает он. «Мы должны быть готовы к этому, потому что определенно будут определенные последствия», — добавил он.
Украина, в отличие от России, в нынешней ситуации имеет ограничения на поле боя, особенно в плане живой силы, сказал президент. Это фактор, который Украина должна иметь в виду. Именно по этой причине, по словам Павела, он получает рекомендации от союзников по возможности ограничить наступательные действия и, наоборот, укрепить оборону. Для этого стране нужны не только чисто оборонительные вооружения, но и те, которые позволят нарушить пути снабжения российской армии, например артиллерия, крылатые ракеты большей дальности или F-16, считает Павел.
«Только уравновешивание сил может привести к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха они не добьются и что пришло время переговоров», — добавил глава государства.
Павел также высказался за расширение Европейского союза за счет Украины, возможно, Грузии, Молдовы, а также стран Западных Балкан. Чтобы в Европе не было мест, где пересекаются различные влияния, которые способствуют ухудшению ситуации с безопасностью в этих странах и могут привести к какому-либо конфликту, нужно стараться больше сотрудничать с этими странами как в экономическом плане, так и в области безопасности, считает Павел.
По словам президента, в последнее время мир, несомненно, стал более опасным местом. Многие напряженности проявляются с большей интенсивностью, поскольку мир переходит от биполярной модели к многополярной, где альянсы также расширяются. Он также сказал, что в последние годы сблизились позиции России с Китаем, с Ираном, и сейчас видны усилия России по улучшению отношений с Северной Кореей.
По словам Павела, в Европе рассматривают возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит с президентом России Владимиром Путиным сделку, которая может оказаться совсем не выгодной для Украины и Европы. «В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело», — считает президент.
«Речь не идет о подрыве трансатлантических связей, о вызове Соединенным Штатам как союзнику. Но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому», — отметил Павел. Если Трамп будет законно избран на демократических выборах, то решение американского народа необходимо уважать, считает он. «Мы должны быть готовы к этому, потому что определенно будут определенные последствия», — добавил он.
Украина, в отличие от России, в нынешней ситуации имеет ограничения на поле боя, особенно в плане живой силы, сказал президент. Это фактор, который Украина должна иметь в виду. Именно по этой причине, по словам Павела, он получает рекомендации от союзников по возможности ограничить наступательные действия и, наоборот, укрепить оборону. Для этого стране нужны не только чисто оборонительные вооружения, но и те, которые позволят нарушить пути снабжения российской армии, например артиллерия, крылатые ракеты большей дальности или F-16, считает Павел.
«Только уравновешивание сил может привести к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха они не добьются и что пришло время переговоров», — добавил глава государства.
Павел также высказался за расширение Европейского союза за счет Украины, возможно, Грузии, Молдовы, а также стран Западных Балкан. Чтобы в Европе не было мест, где пересекаются различные влияния, которые способствуют ухудшению ситуации с безопасностью в этих странах и могут привести к какому-либо конфликту, нужно стараться больше сотрудничать с этими странами как в экономическом плане, так и в области безопасности, считает Павел.
По словам президента, в последнее время мир, несомненно, стал более опасным местом. Многие напряженности проявляются с большей интенсивностью, поскольку мир переходит от биполярной модели к многополярной, где альянсы также расширяются. Он также сказал, что в последние годы сблизились позиции России с Китаем, с Ираном, и сейчас видны усилия России по улучшению отношений с Северной Кореей.
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