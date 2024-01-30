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Орбан сдался за пять минут. Украина получит 50 миллиардов евро на оборону
1 февраля 2024
22:00
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Саммит ЕС, состоявшийся 1 февраля, возможно, стал самым быстрым в истории. «У нас есть соглашение. Все 27 лидеров договорились о выделении дополнительных 50 миллиардов евро в качестве пакета поддержки Украины в бюджете ЕС», — написал в твиттере президент Европейского совета Шарль Мишель после нескольких минут переговоров.
Саммит, на котором Виктор Орбан хотел выступить против помощи Украине, проходит в четверг в Брюсселе. Остальные члены ЕС27 — уже во второй раз — убедили Будапешт прекратить блокировать финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро (около 1,2 триллиона крон). Вторая цель заключалась в том, чтобы не дать венгерскому премьер-министру, поддерживающему связи с Россией, выиграть слишком много.
Вышеупомянутая сумма из бюджета ЕС должна поступать в Киев непрерывно четырьмя траншами до 2027 года.
Из заявлений лидеров стран — членов ЕС, прибывших на встречу, стало ясно, что у них заканчивается терпение по отношению к тактике шантажа Орбана. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четверг в Брюсселе, что Европа устала не от борьбы Украины с российским агрессором, а от Орбана. «Позиции Орбана представляют угрозу европейской безопасности», — сказал Туск.
Западная помощь жизненно важна для Украины, которая медленно вступает в третий год войны. Европейская помощь в данный момент имеет решающее значение, поскольку американское финансирование, которое администрация президента США Джо Байдена хочет направить Киеву, снова застряло в Конгрессе из-за противодействия республиканцев.
Опять это вето
Накануне саммита влиятельная газета Financial Times дала понять, как будет выглядеть компромисс, который лидеры ЕС вынесут на круглый стол в четверг. Он должен удовлетворить требование Орбана о пересмотре соответствующей суммы в свете событий в Украине, вызванных агрессией России. Однако ни одна страна не должна иметь права наложить вето на отправку Киеву одобренных денег во время таких пересмотров.
Чешская Республика, согласно заявлению премьер-министра, не испытывает энтузиазма по поводу идеи пересмотра и отказывается наложить вето на предоставление финансовой помощи на постоянной основе.
Ситуация вращается вокруг вопроса о единогласном голосовании в ЕС27 и праве вето, которым могут воспользоваться страны — члены ЕС, особенно по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и бюджета. В последнее время это один из самых чувствительных вопросов в 27 странах. Некоторые страны во главе с Германией и Францией осторожно лоббируют его ограничение именно потому, что глубокий разрыв с Венгрией превратил право вето в инструмент шантажа, позволяющий замедлить шаги, жизненно важные для ЕС в условиях давления России и противостояния с Западом.
Усталость от Орбана
Саммит — это деньги, но это также важная символика единства, на которую ЕС стал полагаться после нападения России на Украину и которая, возможно, является самым эффективным оружием ЕС против Путина.
Премьер-министр Дании Марк Рютте заявил по пути на заседание Европейского совета, что он с осторожным оптимизмом смотрит на результаты, согласованные всеми 27 членами ЕС в ходе заседания в четверг, которое, вероятно, затянется до ночи. «Но Венгрия должна иметь желание пойти на компромисс», — добавил он.
Чехи, напротив, подходят к ключевым переговорам с ЕС в качестве ведущих «ястребов». За день до саммита премьер-министр Петр Фиала (ODS) подписал открытое письмо пяти лидеров ЕС с призывом оказать дальнейшую поддержку Украине, которая уже почти два года сопротивляется российской вооруженной агрессии. По их словам, Европа не должна сдаваться и должна удвоить совместные усилия, особенно в плане военной помощи Киеву.
«Для того чтобы украинские солдаты продолжали воевать, им необходимо огромное количество боеприпасов. И поставки оружия и боеприпасов из стран — членов ЕС сейчас важны как никогда», — говорится в письме, опубликованном Financial Times.
В письме, однако, лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов признают, что ЕС не сможет выполнить свое прошлогоднее обещание — поставить Украине миллион единиц артиллерийских боеприпасов к марту этого года. «Но мы не можем отказаться от своего обещания», — говорится в совместном заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Чехии Петра Фиалы, премьер-министра Эстонии Кайи Каллас и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
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