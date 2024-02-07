Путин отверг возможность вторжения России в другие страны Восточной Европы

Об этом сообщают AFP и Reuters.

«Ходят разговоры о... стратегическом поражении России на поле боя», — цитирует AFP слова российского президента. «На мой взгляд, это невозможно по определению. Этого никогда не произойдет», — говорит Путин в своем первом интервью американскому журналисту с момента начала войны в Украине почти два года назад.

По словам Путина, поскольку западные лидеры также понимают, что нанести стратегическое поражение России невозможно, они задаются вопросом, что делать дальше. «Мы готовы к этому диалогу», — отметил он. По его словам, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными проблемами внутри страны. «Не лучше ли договориться с Россией? Заключить сделку. Уже понимая ситуацию, как она складывается сегодня, зная, что Россия будет бороться за свои интересы до конца», — сказал он.

Путин сказал, что Москва будет бороться до конца за свои интересы, но не заинтересована в нападении на Польшу или Латвию. Отвечая на вопрос, может ли он представить себе отправку российских войск в Польшу, 77-летний политик сказал:

«Только в одном случае — если Польша нападет на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в чем-либо еще. Зачем нам это делать? Мы просто не заинтересованы».

Во вторник в интервью, записанном на видео, российский президент посетовал на то, что Украина была близка к заключению соглашения о прекращении боевых действий в апреле 2022 года, но потом передумала, когда российские войска были выведены из-под Киева. Тем не менее, по его словам, все рано или поздно приведет к соглашению.

«Думаю, что договориться можно», — отметил Путин, говоря о задержанном американском журналисте Эване Гершковиче, освобождения которого добиваются Соединенные Штаты. По его словам, это дело обсуждается спецслужбами обеих стран. Российский президент уверен, что, как и в подобных случаях в прошлом, решение будет найдено.

Журналист Wall Street Journal был арестован в марте прошлого года, ему предъявлены обвинения в шпионаже, за которые ему грозит до 20 лет тюрьмы. Это первый подобный случай в российско-американских отношениях за последние почти 40 лет. Журналист отвергает все обвинения как необоснованные.

В Кремле заявили, что Путин согласился на интервью, потому что подход Карлсона, который ранее работал на Fox News, отличается от «однобокого» освещения конфликта в Украине многими западными СМИ. Сам Карлсон, который считается близким к бывшему президенту США Дональду Трампу, говорил, что многие западные СМИ освещают войну предвзято.