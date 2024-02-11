Страны ЕС согласовали правила использования прибыли от замороженных российских активов

За почти два года, прошедшие с начала российского вторжения, ЕС заблокировал около 200 млрд евро (около 4,7 трлн крон) финансовых активов российского центрального банка. Большая часть этих активов находится в вышеупомянутых центрах, причем наибольшая сумма принадлежит бельгийской компании Euroclear. По данным DPA, в прошлом году эта компания заработала на российских активах 4,4 млрд евро в виде процентов.

Согласно утвержденному регламенту, центры, владеющие средствами российских банков, попавших под санкции ЕС, на сумму более 1 млн евро, должны будут специально декларировать любые чрезвычайные доходы, которые они получают от операций с этими средствами. Кроме того, они будут ограничены в возможности дальнейшего распоряжения полученными средствами.

«Это решение открывает путь к тому, чтобы Совет (стран ЕС) принял решение о возможном введении финансового взноса из этих чистых прибылей в бюджет ЕС для поддержки Украины и последующего ее восстановления и реконструкции», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

На втором этапе Еврокомиссия, как ожидается, предложит выделить деньги из пересмотренного бюджета ЕС и перечислить их Киеву. Пока неясно, когда Украина сможет их получить.

«Мы призываем к дальнейшим шагам, чтобы обеспечить их практическое использование на благо Украины», — приветствовал решение стран — членов ЕС министр иностранных дел Украины Кулеба.