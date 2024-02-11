Страны ЕС согласовали правила использования прибыли от замороженных российских активов
13 февраля 2024
13:30
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Страны Европейского союза согласовали правила, которые открывают путь к возможному использованию прибыли от замороженных активов российского Центробанка для поддержки Украины. Международные расчетные центры, в которых хранятся активы российского банка, находящиеся под санкциями ЕС, должны будут соблюдать ограничения на использование сверхприбыли от этих активов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение стран ЕС.
За почти два года, прошедшие с начала российского вторжения, ЕС заблокировал около 200 млрд евро (около 4,7 трлн крон) финансовых активов российского центрального банка. Большая часть этих активов находится в вышеупомянутых центрах, причем наибольшая сумма принадлежит бельгийской компании Euroclear. По данным DPA, в прошлом году эта компания заработала на российских активах 4,4 млрд евро в виде процентов.
Согласно утвержденному регламенту, центры, владеющие средствами российских банков, попавших под санкции ЕС, на сумму более 1 млн евро, должны будут специально декларировать любые чрезвычайные доходы, которые они получают от операций с этими средствами. Кроме того, они будут ограничены в возможности дальнейшего распоряжения полученными средствами.
«Это решение открывает путь к тому, чтобы Совет (стран ЕС) принял решение о возможном введении финансового взноса из этих чистых прибылей в бюджет ЕС для поддержки Украины и последующего ее восстановления и реконструкции», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
На втором этапе Еврокомиссия, как ожидается, предложит выделить деньги из пересмотренного бюджета ЕС и перечислить их Киеву. Пока неясно, когда Украина сможет их получить.
«Мы призываем к дальнейшим шагам, чтобы обеспечить их практическое использование на благо Украины», — приветствовал решение стран — членов ЕС министр иностранных дел Украины Кулеба.
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