Не только премьер-министр Эстонии. Чехи также находятся в списке разыскиваемых Россией лиц

Список тех, кого разыскивают российские власти, почти наверняка не полон. По данным «Медиазоны», власти не публикуют полную базу данных, а лишь отвечают на запросы СМИ, касающиеся конкретных лиц.

Именно из этих ответов оппозиционный сайт и составил свой список. «В уведомлениях о розыске не указывается, по какой статье преследуется человек, что делает практически невозможным отличить политические дела от других», — отмечает сайт.

В список попал Яромир Штетина, бывший сенатор и евродепутат, основатель некоммерческой организации Člověk v tísni и бывший военный репортер. Штетина — давний критик президента России Владимира Путина, десять лет назад призывавший осудить его как военного преступника.

Впервые в истории в российский розыск был объявлен глава другого государства — премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Это лишь одна из многочисленных находок «Медиазоны» в базе данных по розыску.

Еще один чех, разыскиваемый в России, — Матуш Булирж, говорится в базе данных. Чешские СМИ впервые сообщили о Матуше Булирже, когда в прошлом он получил условный срок за антирумынские надписи на мемориале в Летах, а также баллотировался в Европарламент от имени националистической группы.

Позже он был среди чешских бойцов, вызвавшихся помочь Украине после российского вторжения в 2022 году. Но его участие закончилось бесславно: после того как в пророссийских группах распространились критические видеоролики, на него напали другие чешские соратники, и Булирж вернулся.

Другие чехи, объявленные в розыск, Ян Дашек и Михаэла Крешлова, не относятся к числу известных лиц. В список также включен мужчина по имени Сергей Киричек, который, согласно базе данных, также является гражданином Чехии, с пометкой, что он разыскивается на основании запроса киргизских властей.