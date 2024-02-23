Президент Чехии отказал 56 людям в участии в боевых действиях в Украине

«В случае с некоторыми заявителями речь идет о невыполнении условий, например человек не должен находиться под следствием, потому что это может стать для него возможностью скрыться», — объяснил Павел некоторые из причин. Он отклонил заявления 56 человек.

Министерства обороны и внутренних дел также участвуют в принятии решений об отказе или разрешении.

«Но дело еще и в том, что некоторые из этих людей находятся в активном резерве. В этом случае их отсутствие может нарушить боеспособность», — добавил он.

Президент также прокомментировал недавнее заявление начальника Генерального штаба Карела Ржекхи, который открыто заявил, что необходимо начать дебаты о повторном введении обязательной или добровольной военной службы.

Павел поддержал дискуссию о введении военной службы, но, по его мнению, это лишь административная подготовка, составление карты, на которую можно будет рассчитывать в случае необходимости. Это не предвестник введения военной службы. В то же время он отметил, что нынешний уровень активных резервистов в Чехии не идеален.

«Оптимальный уровень резервов должен превышать численность действующей армии, а мы к этому еще не приблизились», — сказал он в интервью.

Россия произвела 150 танков, страны ЕС — ни одного

Как и в субботу на Староместской площади, Петр Павел призвал общественность продолжать поддерживать Украину, которая уже второй год сопротивляется российскому вторжению. По его словам, ситуация на поле боя изменилась с момента начала войны. Россия научилась на своих ошибках и теперь полностью сосредоточена на военной промышленности.

В интервью он отметил, что, по его мнению, западные страны делают недостаточно, особенно когда речь идет о производстве военной техники.

«Россия перешла на этап, когда она перестроила свою экономику на военные рельсы, и сегодня она может производить 150 танков в месяц, сотни тысяч единиц боеприпасов в месяц. В то время как Европейский союз за все время войны не произвел ни одного нового танка. Производство крупнокалиберных боеприпасов в наших странах не дотягивает даже до российского ежемесячного уровня», — заявил чешский президент, возглавлявший ранее военный комитет НАТО.

«Мы испытываем дефицит не только в возможной поддержке Украины, но прежде всего в обеспечении собственной обороны и боеспособности», — добавил он.