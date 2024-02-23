Президент Чехии отказал 56 людям в участии в боевых действиях в Украине
26 февраля 2024
09:00
584
Почти 60 граждан Чехии, которые хотели поехать воевать в Украину, не смогли получить необходимое согласие от администрации президента Чехии. За последние два года разрешение получили только 20 человек. Об этом сообщил президент Петр Павел, выступая на телеканале Nova.
«В случае с некоторыми заявителями речь идет о невыполнении условий, например человек не должен находиться под следствием, потому что это может стать для него возможностью скрыться», — объяснил Павел некоторые из причин. Он отклонил заявления 56 человек.
Министерства обороны и внутренних дел также участвуют в принятии решений об отказе или разрешении.
«Но дело еще и в том, что некоторые из этих людей находятся в активном резерве. В этом случае их отсутствие может нарушить боеспособность», — добавил он.
Президент также прокомментировал недавнее заявление начальника Генерального штаба Карела Ржекхи, который открыто заявил, что необходимо начать дебаты о повторном введении обязательной или добровольной военной службы.
Павел поддержал дискуссию о введении военной службы, но, по его мнению, это лишь административная подготовка, составление карты, на которую можно будет рассчитывать в случае необходимости. Это не предвестник введения военной службы. В то же время он отметил, что нынешний уровень активных резервистов в Чехии не идеален.
«Оптимальный уровень резервов должен превышать численность действующей армии, а мы к этому еще не приблизились», — сказал он в интервью.
Россия произвела 150 танков, страны ЕС — ни одного
Как и в субботу на Староместской площади, Петр Павел призвал общественность продолжать поддерживать Украину, которая уже второй год сопротивляется российскому вторжению. По его словам, ситуация на поле боя изменилась с момента начала войны. Россия научилась на своих ошибках и теперь полностью сосредоточена на военной промышленности.
В интервью он отметил, что, по его мнению, западные страны делают недостаточно, особенно когда речь идет о производстве военной техники.
«Россия перешла на этап, когда она перестроила свою экономику на военные рельсы, и сегодня она может производить 150 танков в месяц, сотни тысяч единиц боеприпасов в месяц. В то время как Европейский союз за все время войны не произвел ни одного нового танка. Производство крупнокалиберных боеприпасов в наших странах не дотягивает даже до российского ежемесячного уровня», — заявил чешский президент, возглавлявший ранее военный комитет НАТО.
«Мы испытываем дефицит не только в возможной поддержке Украины, но прежде всего в обеспечении собственной обороны и боеспособности», — добавил он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
7
На этой неделе в Чехии сохранится температура выше средней, на востоке страны она достигнет 17 градусов тепла, в то время как на западе будет немного прохладнее. Ночью температура в основном будет...
13:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
768
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине и заявил, что созвал совет по государственной безопасности на понедельник.
12:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
459
Чем дольше длится война, тем больше украинских беженцев рассматривают возможность остаться в Чехии. В настоящее время менее половины беженцев хотят вернуться в свои дома, сообщила Зузана Рамайзлова...
16:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
421
Украина, которая уже два года противостоит российскому вторжению, имеет множество проблем, но при этом пытается вести активную культурную жизнь. Многие художники и артисты уехали за границу, многие...
10:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
2657
Трагедия потрясла поселок Горжовице в окрестностях Бероуна в субботу днем. В многоквартирном доме были обнаружены три трупа — женщины и двух маленьких детей. На место происшествия прибыли пожарные,...
19:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1079
С момента вступления Чешской Республики в НАТО состав Министерства обороны сократился до менее чем половины военного и гражданского персонала. Если в начале 1999 года в Министерстве обороны...
16:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1648
Сотни людей с украинскими флагами и транспарантами собрались сегодня днем на площади Кинских в Праге, чтобы поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Во второй половине дня на...
10:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
2308
Утром 23 февраля активисты группы «Капутин» нарисовали украинский флаг на тротуаре возле домов в пражском районе Бубенеч, в которых проживают россияне.
09:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
3147
В субботу, 24 февраля, на территории Пражского выставочного центра Голешовице откроется традиционная ярмарка Matějská pouť. Люди смогут развлечься на десятках чешских и зарубежных аттракционов. В...
22:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
1418
Отношение чехов к беженцам из Украины не изменилось даже после двух лет войны, и их поддержка остается стабильной. Однако люди все больше устают от конфликта и предпочитают скорейшее окончание...
19:30
23 ФЕВРАЛЯ 2024
974
В среду утром водитель грузовика DAF ехал по трассе D35 между Остравой и Оломоуцем. На его подозрительное вождение обратил внимание полицейских проезжавший мимо водитель. Во время проверки у...
18:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
595
Чешская Республика возглавляет европейскую инициативу по сбору 1,5 миллиарда долларов (35 миллиардов крон) на боеприпасы для Украины, сообщила в пятницу газета Financial Times.
15:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
667
Бывший президент США станет основным докладчиком на конференции «Наша безопасность — не само собой разумеющееся», которая будет посвящена, в частности, 25-летию вступления Чешской Республики в...
14:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
516
Группа из десяти экспертов по международному праву со всего мира в письме, направленном G7, разрешила использовать арестованные российские активы для восстановления Украины.
10:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
406
Правительство серьезно относится к проблемам фермеров и работает над их решением, в том числе в рамках Европейского союза, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Так он отреагировал на протесты...