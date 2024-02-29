«Россия никогда не признавала независимость Украины», — утверждает чешский украинист
3 марта 2024
16:00
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Два года прошло с момента крупного российского вторжения в Украину, а годами ранее, в 2014 году, Россия аннексировала Крым. Впрочем, по мнению чешского украиниста Ленки Виховой, Россия не признавала независимость Украины никогда и все это время пыталась подчинить ее себе.
«Еще во времена провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года пресс-секретарь президента Бориса Ельцина заявил, что если Украина провозгласит независимость, то Россия будет иметь право оспаривать границу», — вспоминает Вихова.
Она добавила, что Россия постоянно пытается установить над Украиной власть. Уже на раннем этапе украинские политики говорили, что столкнулись с большой проблемой.
В то время Россия начала строить дамбу от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла, присоединив его к себе, несмотря на то что он был частью Украины. Со временем конфликт был урегулирован договором, согласно которому Азовское море и Керченский пролив являлись внутренними водами обеих стран. Однако демаркация границы так и не состоялась.
«После 2008 года, после ввода российских войск на территорию Грузии, все стало предельно ясно», — говорит Вихова о намерениях России в отношении Украины.
Она отметила, что опасения России по поводу постепенного сближения Украины с Западом росли. Примерно с 2004 года шли разговоры о двух Украинах, прозападной и пророссийской, и т. д. Но процесс вестернизации шел с запада на восток, и примерно к 2014 году он охватил южные, центральные и даже восточные регионы. Для России было очевидно, что Украина движется на Запад.
Ситуация обострилась осенью 2013 года, когда президент Украины Виктор Янукович отказался от подписания соглашений об ассоциации с ЕС, а украинцы начали массово протестовать на Майдане.
«Путин потерял контроль над ситуацией и заманил президента Януковича в ловушку, пообещав ему кредит в 3 миллиарда долларов и очень дешевый газ в обмен на неподписание соглашения об ассоциации. Это и стало той искрой, которая всколыхнула общество, сказавшее «нет, мы хотим чего-то совершенно другого», — говорит Давид Стулик, специальный представитель «Восточного партнерства».
Она добавила, что Россия постоянно пытается установить над Украиной власть. Уже на раннем этапе украинские политики говорили, что столкнулись с большой проблемой.
В то время Россия начала строить дамбу от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла, присоединив его к себе, несмотря на то что он был частью Украины. Со временем конфликт был урегулирован договором, согласно которому Азовское море и Керченский пролив являлись внутренними водами обеих стран. Однако демаркация границы так и не состоялась.
«После 2008 года, после ввода российских войск на территорию Грузии, все стало предельно ясно», — говорит Вихова о намерениях России в отношении Украины.
Она отметила, что опасения России по поводу постепенного сближения Украины с Западом росли. Примерно с 2004 года шли разговоры о двух Украинах, прозападной и пророссийской, и т. д. Но процесс вестернизации шел с запада на восток, и примерно к 2014 году он охватил южные, центральные и даже восточные регионы. Для России было очевидно, что Украина движется на Запад.
Ситуация обострилась осенью 2013 года, когда президент Украины Виктор Янукович отказался от подписания соглашений об ассоциации с ЕС, а украинцы начали массово протестовать на Майдане.
«Путин потерял контроль над ситуацией и заманил президента Януковича в ловушку, пообещав ему кредит в 3 миллиарда долларов и очень дешевый газ в обмен на неподписание соглашения об ассоциации. Это и стало той искрой, которая всколыхнула общество, сказавшее «нет, мы хотим чего-то совершенно другого», — говорит Давид Стулик, специальный представитель «Восточного партнерства».
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