Европа не собирается посылать свои войска в Украину, говорит Фиала

«Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении», — сказал Фиала. По его словам, подавляющее большинство сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или даже рассматриваться в дальнейшем. «Это не обсуждается, потому что для подавляющего большинства стран эта идея недопустима», — подчеркнул премьер-министр.





«Никто в Европе не собирается посылать войска в Украину», — продолжил Фиала, отвечая на вопросы депутата от SPD Зденека Кеттнера, который также поинтересовался, была ли у чешской дипломатии заранее подробная информация о темах, которые будут обсуждаться на саммите. Премьер-министр не захотел давать оценку характеру имеющейся информации, но сказал, что вся необходимая база имеется. «Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются», — добавил Фиала.



На этой неделе Соединенные Штаты и их европейские союзники, включая Чешскую Республику, заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину, в ответ на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран — членов НАТО и Европейского союза рассматривают такую возможность. Макрон, однако, сказал, что ничего нельзя исключать, а министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ответ заявил, что Париж не будет посылать свои войска в Украину воевать; если они будут посланы, то для выполнения конкретных задач, таких как разминирование.