Европа не собирается посылать свои войска в Украину, говорит Фиала
1 марта 2024
15:00
287
Никто в Европе не собирается отправлять в Украину войска, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в Палате депутатов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Организации Североатлантического договора рискуют вызвать ядерный конфликт, если направят войска в Украину. По словам премьер-министра, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул эту идею в кулуарах саммита.
«Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении», — сказал Фиала. По его словам, подавляющее большинство сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или даже рассматриваться в дальнейшем. «Это не обсуждается, потому что для подавляющего большинства стран эта идея недопустима», — подчеркнул премьер-министр.
«Никто в Европе не собирается посылать войска в Украину», — продолжил Фиала, отвечая на вопросы депутата от SPD Зденека Кеттнера, который также поинтересовался, была ли у чешской дипломатии заранее подробная информация о темах, которые будут обсуждаться на саммите. Премьер-министр не захотел давать оценку характеру имеющейся информации, но сказал, что вся необходимая база имеется. «Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются», — добавил Фиала.
На этой неделе Соединенные Штаты и их европейские союзники, включая Чешскую Республику, заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину, в ответ на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран — членов НАТО и Европейского союза рассматривают такую возможность. Макрон, однако, сказал, что ничего нельзя исключать, а министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ответ заявил, что Париж не будет посылать свои войска в Украину воевать; если они будут посланы, то для выполнения конкретных задач, таких как разминирование.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
1 МАРТА 2024
185
Министерство труда завершило работу над законопроектом о пенсионной реформе. Он предусматривает повышение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности жизни, минимальную пенсию в размере...
16:30
1 МАРТА 2024
265
Этот февраль стал самым теплым в Чехии с 1961 года. Даже теплее, чем большинство мартов. Средняя температура достигла 5,7 градуса и была на 6,1 градуса выше нормы для 1991-2020 годов, о чем сообщил...
21:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
663
Восемь европейских стран, включая Чехию, призвали Европейский союз принять санкции против российских судей, прокуроров и сотрудников тюремной службы в связи со смертью российского оппозиционного...
19:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
555
Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Было опрошено 11 500 домохозяйств. Полученные показатели отражают ситуацию предыдущего года и прошлой весны.
18:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
2452
Стали известны данные опроса, проведенного в конце января — начале февраля среди 1 000 респондентов компанией Provident Financial, предоставляющей кредиты.
16:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
413
Нидерланды заказали девять самоходных гаубиц Dita у чешского производителя оружия Excalibur Army. Посол Нидерландов в Чешской Республике Даан Хейсинг сегодня объявил о заключении контракта в сети...
12:19
29 ФЕВРАЛЯ 2024
535
Спикеры парламентов стран Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) собрались в Лихтенштейнском дворце в Праге, чтобы обсудить энергетическую и миграционную политику. Темой встречи...
09:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
703
В среду, 28 февраля, Палата депутатов Чехии не поддержала в третьем чтении законопроект о разрешении однополым парам вступать в брак.
08:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
769
Цена самой популярной криптовалюты в 2024 году успешно развивает прошлогодний рост. Укреплению биткоина не помешали даже недавние негативные комментарии в его адрес со стороны Европейского...
18:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
405
Об этом сообщила сегодня изданию ČTK администратор по делам о несостоятельности Сбербанка Иржина Лужова. Кредиторы, которых насчитывается более 15 300, должны получить около 57 миллиардов крон.
15:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
525
Опасения по поводу того, что из-за состояния здоровья человек может оказаться зависимым от посторонней помощи, сглаживает страхование долгосрочного ухода. С этого года его привлекательность...
14:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
934
Умерший в тюрьме российский оппозиционный политик Алексей Навальный будет похоронен в пятницу, 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в...
11:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
2098
Мы согласны с тем, что агрессия России является грубым нарушением международного права и что Украина заслуживает помощи, заявил премьер-министр Петр Фиала после встречи с премьер-министрами Польши,...
09:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
468
Число просителей убежища в странах ЕС выросло на 1,14 миллиона человек, или на 18%, в прошлом году, что стало самым большим показателем со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов.
22:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
2282
Пункт о работе для беженцев уже давно существует в немецком законодательстве о предоставлении убежища, но до сих пор не применялся в повседневной жизни. Теперь администрация одного из округов...