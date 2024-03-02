Макрон: Я рад, что у меня есть сильные европейские партнеры в Чехии
5 марта 2024
09:30
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Сегодня, 5 марта, в Чехию приезжает один из самых влиятельных мировых лидеров. У президента Франции Эммануэля Макрона насыщенная повестка дня во время однодневного визита в Прагу, где он обсудит вопросы ядерной энергетики и поддержки Украины. На прошлой неделе на конференции в Париже он не исключил возможного ввода войск НАТО в охваченную войной страну.
– Господин президент, последний раз вы посещали Чехию в октябре 2022 года по случаю саммита Европейского политического сообщества. Какие ключевые вопросы вы будете обсуждать сегодня в Праге?
– Для меня большая честь приехать в Чехию в третий раз по приглашению президента Петра Павела, которого я имел удовольствие приветствовать в Елисейском дворце в декабре прошлого года. Этот визит даст мне возможность еще раз подчеркнуть масштабы сотрудничества между нашими двумя странами и его важность, особенно в области гражданской ядерной энергетики и оборонной промышленности.
Вместе с премьер-министром Петром Фиалой я подпишу План стратегического партнерства между Чехией и Францией на 2024–2028 годы. Стратегическое партнерство связывает наши страны с 2008 года и определяет приоритеты нашего конкретного сотрудничества в стратегических и оборонных вопросах, сотрудничества в рамках Европейского союза, в области энергетики и транспорта, а также наших культурных, образовательных, лингвистических и научных отношений. Сегодня мы поговорим о нашем совместном вкладе в решение стратегических вопросов на европейском уровне: поддержка Украины, укрепление европейской безопасности и обороны, а также энергетическая безопасность.
– Вы приехали в Прагу в то время, когда война в Украине продолжается уже два года. Даже по прошествии двух лет экономические санкции не смогли навредить режиму Путина, а Украина жалуется на нехватку боеприпасов и оружия. Что хочет сделать Франция, чтобы это не затянулось на три, четыре или больше лет? Как должна действовать Европа?
– Путинский режим отнюдь не выиграл войну, а наоборот: Россия потерпела ряд стратегических поражений, НАТО укрепилось, а мы приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Теперь Россия пытается заставить нас поверить, что время на ее стороне, и мы будем делать все необходимое до тех пор, пока этот расчет и ее агрессия, угрожающая нашим интересам на Украине и в других странах, не потерпят поражение. В этом суть мер, которые 27 государств-членов приняли с самого начала конфликта и недавно на Европейском совете. И наша решимость не изменится, потому что на кону стоит наша безопасность. Мы подтвердили это на конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже 26 февраля.
– На конференции в Париже вы не исключили возможности отправки войск НАТО в Украину. Ваше заявление вызвало шквал реакций. Что бы вы ответили на это?
– Мы провели конференцию в поддержку Украины в Елисейском дворце вместе с 26 главами государств и правительств и представителями министерств, чтобы вместе обсудить возможные пути продолжения более быстрой и эффективной помощи Украине. Отвечая на заданный мне вопрос о развертывании войск, я сказал, это не исключено. Каждое слово имеет значение. Сейчас европейцы должны спросить себя, соответствует ли их нынешняя стратегия заявленным целям. С моей точки зрения, нашим демократиям нужен толчок, им нужно стратегическое пробуждение, потому что безнаказанность России угрожает безопасности европейского континента и его ценностям.
Фактически, мы договорились о пяти областях, в которых мы хотим сделать больше: кибероборона, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на ее границе с Беларусью и операции по разминированию. Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации. Однако украинцы борются за наши ценности, нашу безопасность и нашу свободу, и наш подход должен соответствовать этому вызову.
– Недавняя смерть оппозиционера Алексея Навального в сибирском ГУЛАГе потрясла весь мир. Может ли это стать моментом, который изменит отношение демократического мира к путинской России?
– Смерть Алексея Навального потрясла всех нас и является символом укрепления кремлевского режима. Но это также и признание того, что режим боится любой оппозиции. Россия вступила в новую фазу, направленную против собственных граждан и против европейских стран. Во Франции и многих других европейских странах мы наблюдаем рост кибератак и кампаний по дезинформации.
– Один из пунктов повестки дня вашего визита в Чехию — атомная энергетика. Французская компания EDF является одним из серьезных претендентов на контракт по строительству нового ядерного реактора в Дукованах. Недавно чешское правительство сократило список претендентов до двух: EDF и корейской компании KHNP. Каковы преимущества Франции и EDF?
– EDF — чемпион Франции, и мы возобновляем строительство новых реакторов EPR2 во Франции. В этом отношении у EDF много преимуществ: конкурентоспособное предложение, реальное ноу-хау, основанное, в частности, на долгосрочном партнерстве между французской и чешской атомными отраслями, и передовая технология, которая использует оптимизацию и опыт работы с реакторами EPR. Компания провела мощную мобилизацию, чтобы быть выбранной для участия в этом проекте, и благодаря этим специфическим характеристикам уже включена в окончательный список претендентов.
Мы также хотим продемонстрировать, и не только в рамках этого контракта, дополнительную ценность французских компаний и их ноу-хау по всей цепочке создания стоимости в ядерной отрасли, от производства топлива до переработки, а также наше стремление к европейской энергетической независимости и способность достичь целей углеродной нейтральности.
Атомная энергетика — это также реальная возможность для низкоуглеродной индустриализации в Чешской Республике, где она создаст множество возможностей.
Я намерен поддержать весь этот проект во время визита, во время индивидуальных переговоров с чешскими чиновниками и во время моего участия во франко-чешском ядерном форуме, который соберет всех экономических, научных и академических игроков в этом секторе.
– В чем вы видите сильные стороны Чешской Республики? Что удалось сделать правительству Петра Фиалы, например, во время его председательства в 2022 году?
– Я рад, что у Чешской Республики есть сильные европейские партнеры, с которыми мы ведем важные битвы за будущее нашего континента. Это было особенно заметно во время председательства Франции и Чехии в Совете Европейского союза в 2022 году, что еще больше сблизило нас. В построении европейского единства вокруг массовой поддержки Украины и санкций против России. В стремлении сократить стратегическую зависимость Европейского союза через подлинную европейскую промышленную политику в области полупроводников, европейской оборонной промышленности, критического сырья, безуглеродных энергетических технологий, лекарств и здравоохранения, а также самодостаточности сельского хозяйства и продовольствия. В механизмах стабилизации цен на энергоносители в Европе, где чешское председательство было особенно эффективным и активным, а также в европейском ядерном альянсе.
– Приближаются европейские выборы, и опросы показывают, что в некоторых странах партии, обозначенные как популистские или даже экстремистские, могут показать лучшие результаты. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы люди серьезно отнеслись к этому голосованию?
– Европейский союз — это подходящий уровень для решения ряда проблем, которые необходимо рассматривать на континентальном уровне. Это правильный уровень, чтобы внести вклад в нашу безопасность в дополнение к НАТО, внести вклад в нашу экономическую стабильность, в наш демократический образ жизни, наложить санкции и изолировать Россию и, в то же время, поддержать Украину. Европа также является подходящим уровнем для того, чтобы иметь вес перед лицом конкуренции со стороны США и Китая, чтобы наш голос был услышан наряду с голосами крупных развивающихся держав. Она также выступает за коллективное инвестирование в наше будущее, за наш технологический и промышленный суверенитет. Эти выборы дадут возможность решить, что мы хотим сделать вместе для достижения этого европейского суверенитета.
Речь также идет о том, чтобы напомнить всем, что Европа предпринимает конкретные шаги для обеспечения роста благодаря общим правилам и свободам на едином рынке, для поддержки покупательной способности, цен на электроэнергию, для решения экологических и климатических проблем, для защиты наших фермеров и нашей продовольственной безопасности, для обеспечения эффективной защиты наших внешних границ, для инвестиций в цифровизацию. Мы также должны помнить, что наша программа суверенитета помогла сохранить единую и сильную Европу благодаря совместным закупкам вакцин, совместным долговым обязательствам для финансирования восстановления после ковида и преобразований, а также реиндустриализации континента на благо регионов.
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