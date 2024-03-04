Литва приняла решение по инициативе Чехии о закупке боеприпасов для Украины
5 марта 2024
21:00
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Чешский план поставок боеприпасов был представлен президентом Чехии Петром Павлом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Он заявил, что Чехия разместила 500 000 артиллерийских боеприпасов стандартного калибра НАТО и еще 300 000 боеприпасов советского калибра в странах, не входящих в ЕС. Павел также заявил в Мюнхене, что если Прага получит от союзников деньги на покупку этих снарядов, то сможет доставить их в Украину в течение нескольких недель. По мнению экспертов, на закупку необходимо около 1,5 миллиарда долларов (35 миллиардов крон).
Литва присоединится к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Об этом заявила сегодня премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после телефонного разговора с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Она не сообщила сумму литовского взноса.
«В телефонном разговоре я поблагодарила премьер-министра Петра Фиала за эту замечательную инициативу», — написала премьер-министр в социальной сети X. «Литва будет способствовать всем международным усилиям, которые приблизят Украину к ее и нашей победе».
В заявлении, опубликованном на сайте правительства в Вильнюсе, Шимоните также цитирует слова премьера о том, что инициатива Чехии особенно важна в период, когда поставки боеприпасов в Киев замедлились. Главы правительств двух стран также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и укрепление двусторонних отношений между Литвой и Чехией, говорится в заявлении.
Комментируя присоединение своей страны к чешской инициативе, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал: «Любой ценой».
Великобритания, Дания, Канада, Швеция, Белигия и Нидерланды уже пообещали финансовую поддержку чешской инициативе, объявив о выделении в общей сложности 250 миллионов евро (6,3 миллиарда чешских крон). По словам президента Эммануэля Макрона, Франция также присоединится к проекту. В общей сложности, по оценкам премьер-министра Фиалы, к инициативе могут присоединиться около 15 стран.
Литва, как и другие страны Балтии, является одним из самых твердых сторонников Украины в ее защите от российской агрессии. Эксперты указывают на нехватку боеприпасов в рядах украинской армии как на одну из причин продвижения России на фронте в последние недели.ф
«В телефонном разговоре я поблагодарила премьер-министра Петра Фиала за эту замечательную инициативу», — написала премьер-министр в социальной сети X. «Литва будет способствовать всем международным усилиям, которые приблизят Украину к ее и нашей победе».
В заявлении, опубликованном на сайте правительства в Вильнюсе, Шимоните также цитирует слова премьера о том, что инициатива Чехии особенно важна в период, когда поставки боеприпасов в Киев замедлились. Главы правительств двух стран также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и укрепление двусторонних отношений между Литвой и Чехией, говорится в заявлении.
Комментируя присоединение своей страны к чешской инициативе, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал: «Любой ценой».
Великобритания, Дания, Канада, Швеция, Белигия и Нидерланды уже пообещали финансовую поддержку чешской инициативе, объявив о выделении в общей сложности 250 миллионов евро (6,3 миллиарда чешских крон). По словам президента Эммануэля Макрона, Франция также присоединится к проекту. В общей сложности, по оценкам премьер-министра Фиалы, к инициативе могут присоединиться около 15 стран.
Литва, как и другие страны Балтии, является одним из самых твердых сторонников Украины в ее защите от российской агрессии. Эксперты указывают на нехватку боеприпасов в рядах украинской армии как на одну из причин продвижения России на фронте в последние недели.ф
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