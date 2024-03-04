Правительство Чехии пересмотрит закон о лоббировании и обсудит вопрос о срочном размещении беженцев
6 марта 2024
19:30
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После нескольких задержек правительство может направить новый закон о лоббировании в нижнюю палату парламента уже сегодня. Кабинет министров впервые включил этот закон в свою повестку дня в конце января, но у представителей Пиратской партии были некоторые оговорки к проекту Министерства юстиции. Сегодня министры также обсудят, например, продление еще на год правил экстренного размещения военных беженцев из Украины.
Новый закон о лоббировании призван установить прозрачные правила лоббирования и снизить угрозу коррупции, конфликта интересов или клиентелизма. Принятие закона к середине 2025 года является условием для выделения денег из Национального плана восстановления. В последний раз кабинет министров откладывал его рассмотрение две недели назад. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что правительство хочет сначала детально обсудить закон, в том числе с участием трех сторон. «Пираты» хотят добавить в регламент, в частности, представителей президента и помощников депутатов и сенаторов.
Кабинет министров также обсудит вопрос о продлении еще на год правил предоставления временного жилья беженцам из Украины. Ранее правительство продлило предоставление временной защиты беженцам до марта 2025 года, и нынешнее продление правил размещения следует за этим изменением. Предложение не меняет текущий порядок финансирования размещения.
В повестку дня также включена поправка, согласно которой базовый регистр населения и базовый регистр лиц должны быть переданы из ведения Министерства внутренних дел и Чешского статистического управления в управление Агентства цифровых технологий и информации. Правительство должно поддержать предложение депутатов о том, чтобы начинающие предприниматели в течение определенного периода времени после начала самостоятельной трудовой деятельности не платили авансовые взносы на социальное страхование. К предложению депутатов о введении права криптопредпринимателей открывать платежные счета в банках правительство может отнестись нейтрально.
Дополнительно будет обсуждаться постановление о введении ограничений на использование пестицидов в охранных зонах водных источников на пахотных землях, а также уточнение условий предоставления субсидий. В другом постановлении министры могут внести изменения в отдельные стандарты хорошего сельскохозяйственного и экологического состояния земель. Министры также обсудят пожертвования в рамках программы «Помощь на месте» Министерства внутренних дел и приоритеты рамочной программы MEDEVAC.
Кабинет министров также обсудит вопрос о продлении еще на год правил предоставления временного жилья беженцам из Украины. Ранее правительство продлило предоставление временной защиты беженцам до марта 2025 года, и нынешнее продление правил размещения следует за этим изменением. Предложение не меняет текущий порядок финансирования размещения.
В повестку дня также включена поправка, согласно которой базовый регистр населения и базовый регистр лиц должны быть переданы из ведения Министерства внутренних дел и Чешского статистического управления в управление Агентства цифровых технологий и информации. Правительство должно поддержать предложение депутатов о том, чтобы начинающие предприниматели в течение определенного периода времени после начала самостоятельной трудовой деятельности не платили авансовые взносы на социальное страхование. К предложению депутатов о введении права криптопредпринимателей открывать платежные счета в банках правительство может отнестись нейтрально.
Дополнительно будет обсуждаться постановление о введении ограничений на использование пестицидов в охранных зонах водных источников на пахотных землях, а также уточнение условий предоставления субсидий. В другом постановлении министры могут внести изменения в отдельные стандарты хорошего сельскохозяйственного и экологического состояния земель. Министры также обсудят пожертвования в рамках программы «Помощь на месте» Министерства внутренних дел и приоритеты рамочной программы MEDEVAC.
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