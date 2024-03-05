Фицо: Чехи решили поставить под угрозу отношения со Словакией из-за поддержки войны

По словам премьер-министра Словакии, шаг чешского правительства не повлияет на «суверенную внешнюю политику» Братиславы. Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что будет продолжать работать над укреплением отношений между двумя странами.





«Уважаемый премьер-министр Чехии, господин Фиала, отношения между нашими гражданами, чехами и словаками, уникальны, исторически проверены, это кредиты взаимного доверия», — написал Фицо в заявлении, предоставленном канцелярией словацкого правительства.





«Они полны дружбы, родства и понимания. Правительство Словакии никогда не поставит под угрозу такие глубокие словацко-чешские отношения», — добавил он.





Фицо заявил, что шаг Праги не повлияет на «суверенную внешнюю политику Словакии». Он добавил, что чешскому правительству рады в Словакии в любое время и что Братислава не будет отягощать взаимные политические отношения различными мировоззрениями, которые не имеют ничего общего со словацко-чешским сосуществованием.





«Если мы ослабим внешнюю политику с точки зрения ценностей, мы можем потерять друзей. Мне жаль, что это происходит. Со своей позиции я буду и дальше стараться укреплять наши отношения», — сказала президент Словакии Зузана Чапутова.





Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что две страны настолько взаимосвязаны, что им не нужны совместные заседания правительств.





«С юридической точки зрения, переговоры между правительствами не имеют юридической легитимности и являются скорее дискуссионным кругом, чтобы показать привилегированное соседство. Конечно, когда мы будем дальше уходить от разделения общего государства, эти привилегированные отношения исчезнут и будут заменены нормальными отношениями», — сказал Тараба, выдвинутый в правительство националистической Словацкой национальной партией.





С момента вступления в должность правительства Фицо в октябре прошлого года Словакия и Чехия расходятся во внешней политике, в основном в своих взглядах на войну в Украине, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению.





Правительство Фицо прекратило военную помощь Киеву за счет государственных поставок, а сам Фицо неоднократно критиковал западные страны за их позицию в отношении конфликта в Украине и Европейский союз за неспособность представить мирный план.





Михал Шимечка, председатель сильнейшего оппозиционного движения Словакии «Прогрессивная Словакия», считает решение чешского правительства приостановить консультации с кабинетом премьер-министра Словакии Роберта Фицо худшим моментом с момента создания независимых Чехии и Словакии.





«Из-за шагов, предпринятых Фицо и министром Бланаром, чешское правительство решило отменить совместные переговоры с нашим правительством. Это огромный позор и ущерб для взаимных отношений», — написал в своем заявлении Шимечка, который также является заместителем спикера словацкого парламента.





Шимечка сравнил Фицо с бывшим премьер-министром Словакии Владимиром Мечиаром, при правлении которого Словакия в 90-х годах подвергалась критике со стороны западных стран за дефицит демократии.





«Мечиару потребовалось пять лет, чтобы превратить Словакию в черную дыру на карте Европы. Роберт Фицо сумел догнать его за пять месяцев», — написал Шимечка о Фицо, который в октябре прошлого года в четвертый раз стал премьер-министром после того, как его партия победила на досрочных парламентских выборах.





Шимечка сообщил, что в четверг он отправится в Прагу, где у него запланированы встречи с представителями чешского парламента и правительства. На этих встречах он также хочет рассказать о том, что многие люди в Словакии придерживаются четких проевропейских и демократических ценностей.





«Правительство ведет Словакию в изоляцию, сжигая мосты с соседями, избавляясь от союзников и нанося серьезный ущерб национально-государственным интересам», — написал Корчок, дипломат со стажем, занимавший пост главы дипломатии Словакии с 2020 по 2022 год.





Чехия и Словакия сегодня расходятся во внешней политике, в частности, в позиции по войне в Украине. В то время как Чехия поддерживает захваченную страну в военном отношении, Словакия не собирается предоставлять материалы из своих армейских запасов.





Фицо неоднократно заявлял, что стратегия Запада в отношении конфликта на Украине не работает, что в войне гибнут славяне и что Запад стоит в стороне, а Европейский союз не представляет мирного плана.





Отмена совместных встреч между правительствами Чехии и Словакии — это сигнал о том, что Прага препятствует сближению словацкого правительства с Россией, считает бывший словацкий дипломат Петр Вайс.





«Это очень серьезный вопрос. Оказывается, что сверхстандартные отношения могут легко превратиться в стандартные более или менее конфликтные соседские отношения», — сказал бывший посол Словакии в Чехии и Венгрии.





В интервью газете Sme Вайс отметил, что формат совместных переговоров между чешским и словацким правительствами был изначально разработан Робертом Фицо в 2013 году.





«Теперь он идет против программного заявления своего собственного правительства, в котором говорится: правительство будет уделять особое внимание редкой близости Словакии и Чехии и не допустит, чтобы эти уникальные отношения подверглись какой-либо опасности», — сказал Вайс.





Бывший дипломат утверждает, что этот шаг чешской стороны может похоронить Вышеградскую четверку. «Спусковым крючком для решения чешской стороны, очевидно, стала встреча Юрая Бланара (министр иностранных дел Словакии — прим. ред.) с Сергеем Лавровым», — добавил Вайс.





Поклон России





По словам бывшего дипломата, Бланар сделал хорошее заявление по случаю второй годовщины российского вторжения в Украину, но Фицо испортил его, отправив своего министра на встречу с Лавровым.





«Мы находимся в самом большом кризисе безопасности за всю эпоху независимости нашего государства, ситуация в НАТО может кардинально измениться после выборов в США, Россия владеет инициативой на украинском фронте, а словацкое общество очень поляризовано и раздроблено», — сказал Вайс.





«Потеря доверия союзников и параллельное подчинение России создает серьезный риск для безопасности», — добавил он.