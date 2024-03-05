Бывшие дипломаты высказались о взаимоотношениях Словакии и Чехии

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) объявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не будут проводиться в ближайшие недели или месяцы. Правительство Чехии считает это нецелесообразным.





Решение Чехии последовало всего через несколько дней после того, как министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.





Излишне драматичный Фицо





По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине.





Seznam Zprávy связался с бывшими дипломатами, чтобы узнать, как они оценивают решение чешского правительства.





Михаил Жантовский в течение пяти лет был послом в США, а затем служил послом в Израиле и Великобритании. Жантовский сказал, что, по его мнению, это мягкое выражение дипломатического неодобрения и что чешское правительство поступило правильно.





«Не следует это излишне раздувать, потому что совместные встречи правительств — это выражение высококлассных отношений между двумя странами. С отказом от консультаций в этот раз отношения вернулись к стандартному уровню. Драматический момент привнес в них премьер-министр Фицо, который говорил об этом так, будто это конец чешско-словацких отношений», — сказал Жантовский в интервью Seznam Zprávy.





Владимир Вотапек, бывший дипломат в России и аналитик, придерживается аналогичного мнения.





«В данном случае и чешские, и словацкие СМИ подхватили этот шаг. Это, безусловно, сильный сигнал. Я считаю, что это правильный шаг. Я рассматриваю шаг премьер-министра Фиалы как дружеский жест, сильное выражение отвращения, которое может помочь дать обратную связь Фицо или, возможно, части словацкой общественности», — считает он.





Теневое правительство ANO призвало кабинет Фиалы не проводить активную внешнюю политику. Глава движения ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил в сети X, что нынешний премьер-министр Петр Фиала (ODS) полностью разрушает чешско-словацкие отношения.





Оппозиционный депутат и заместитель председателя комитета по иностранным делам Ярослав Бзох (ANO) сказал в интервью Seznam Zprávy, что ему также не нравятся переговоры с Лавровым. Однако он считает, что Чехия все же должна проводить межправительственные консультации.





«Где еще мы можем провести беседу с глазу на глаз и одновременно выяснить, что побудило словацкого министра так поступить? Словакия исторически была нашим ближайшим партнером, и мы должны стараться поддерживать наши хорошие отношения, но в то же время мы можем оказывать определенное влияние на словацкое правительство и объяснять ему наши проблемы и позиции. Закрытие двери в такой манере ни к чему не приведет», — сказал он.





С другой стороны, депутат и председатель комитета по иностранным делам Марек Женишек (TOP 09) называет шаг правительства правильным: «У всего есть свои пределы. Дело не только в символе, но и в практической стороне дела. Я не могу представить, как будет проходить дискуссия на тему внешней политики. Вам остается только слушать российскую пропаганду из Кремля».





Чехия и Словакия расходятся во внешней политике, особенно в их позиции по отношению к войне в Украине. В то время как Чехия поддерживает захваченную страну в военном отношении, Словакия не собирается предоставлять материалы из своих армейских запасов. Чешское правительство также считает проблематичной, например, встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с его российским коллегой Сергеем Лавровым.