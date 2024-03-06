Чехи и словаки прекратили общение, клин между ними вбила Россия, пишут европейские СМИ
8 марта 2024
16:30
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Чехи и словаки прекращают разговаривать друг с другом, пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita в ответ на сделанное в среду заявление чешского правительства о приостановке межправительственных консультаций с кабинетом словацкого премьер-министра Роберта Фицо. По данным венгерского новостного сервера Telex.hu, именно Россия вбила клин между Чехией и Словакией.
Чехи объявили о приостановке межправительственных консультаций со Словакией в связи с растущей обеспокоенностью Праги курсом, проводимым Братиславой под руководством правительства Фицо, сообщает Rzeczpospolita. Она напоминает, что Чехия, как и Польша, выступает за дальнейшую военную помощь Украине и, в частности, поддерживает инициативу ЕС по закупке боеприпасов для украинской армии. Словакия, напротив, прекратила военную помощь Украине, подвергшейся нападению России, при правительстве Фицо, и Фицо вновь заявляет, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.
В последние дни напряженность в отношениях между Прагой и Братиславой возросла из-за встречи министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с российским коллегой Сергеем Лавровым. Rzeczpospolita цитирует неназванного чешского чиновника, который заявил, что в Праге обеспокоены тем, что Словакия «следует неверному пути».
Сайт Gazeta Wyborcza описывает решение чешского правительства о приостановке межправительственных консультаций как серьезное ухудшение отношений между Чехией и Словакией, вызванное пророссийской позицией Фицо. Wyborcza вспоминает заявление бывшего посла Словакии в Праге Петера Вайса, сделанное им в газете SME, согласно которому одним из инициаторов межправительственных консультаций был сам Фицо. Первая консультация состоялась в 2012 году, когда «Фицо все еще оставался социал-демократом и делал акцент на проевропейской внешней политике», пишет Gazeta Wyborcza.
Приостановку межправительственных консультаций отметили и основные венгерские новостные сайты. «Россия вбивает клин между Чехией и Словакией, чешский премьер отказывается встречаться со словацким кабинетом», — гласит заголовок на сайте Telex. «Членам словацкого правительства не рады в Чехии», — пишет Magyar Hírlap.
Сайт 444.hu пишет, что отношения между чешским и словацким правительствами начали ухудшаться после того, как Фицо вновь стал премьер-министром в октябре прошлого года. По мнению сайта Híradó, между Прагой и Братиславой теперь «нет согласия».
До недавнего времени венгерское правительство было единственным в ЕС, кто поддерживал контакты с Москвой, несмотря на российское вторжение в Украину. Словакия также проводит примирительную политику в отношении России после возвращения Фицо к власти.
В последние дни напряженность в отношениях между Прагой и Братиславой возросла из-за встречи министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с российским коллегой Сергеем Лавровым. Rzeczpospolita цитирует неназванного чешского чиновника, который заявил, что в Праге обеспокоены тем, что Словакия «следует неверному пути».
Сайт Gazeta Wyborcza описывает решение чешского правительства о приостановке межправительственных консультаций как серьезное ухудшение отношений между Чехией и Словакией, вызванное пророссийской позицией Фицо. Wyborcza вспоминает заявление бывшего посла Словакии в Праге Петера Вайса, сделанное им в газете SME, согласно которому одним из инициаторов межправительственных консультаций был сам Фицо. Первая консультация состоялась в 2012 году, когда «Фицо все еще оставался социал-демократом и делал акцент на проевропейской внешней политике», пишет Gazeta Wyborcza.
Приостановку межправительственных консультаций отметили и основные венгерские новостные сайты. «Россия вбивает клин между Чехией и Словакией, чешский премьер отказывается встречаться со словацким кабинетом», — гласит заголовок на сайте Telex. «Членам словацкого правительства не рады в Чехии», — пишет Magyar Hírlap.
Сайт 444.hu пишет, что отношения между чешским и словацким правительствами начали ухудшаться после того, как Фицо вновь стал премьер-министром в октябре прошлого года. По мнению сайта Híradó, между Прагой и Братиславой теперь «нет согласия».
До недавнего времени венгерское правительство было единственным в ЕС, кто поддерживал контакты с Москвой, несмотря на российское вторжение в Украину. Словакия также проводит примирительную политику в отношении России после возвращения Фицо к власти.
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