Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Министр иностранных дел Польши заявил, что войска НАТО уже на территории Украины

Анастасия Князева
12 марта 2024
15:00
271
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что войска НАТО уже присутствуют на территории Украины. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом. О его заявлении сообщает Onet.pl. По мнению российского МИД, нет смысла дальше отрицать размещение войск Альянса в Украине.
Дискуссия о возможности ввода войск НАТО в Украину обострилась после того, как в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможном размещении французских войск в Украине, заявил, что ничего нельзя исключать. Ранее Сикорский сделал аналогичный Макрону комментарий, хотя премьер-министр Польши Дональд Туск отверг данную перспективу.

«Войска стран НАТО уже находятся в Украине, и я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран, которые пошли на такой риск. Они сами лучше знают, кому это адресовано», — сказал Сикорский в пятницу на конференции в польском Сейме, приуроченной к 25-летию вступления Польши в НАТО, сообщает Onet.pl.

По данным сервера, глава польской дипломатии имел в виду военных инструкторов, которые обучают украинцев на местах, в частности, использованию поставленной техники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского в воскресенье, сообщает ТАСС, заявив, что размещение войск НАТО в Украине «не имеет смысла дальше отрицать».

Отвечая на заявление Макрона, Москва ранее заявила, что отправка западных войск в Украину поставит мир на грань ядерной войны. В начале марта Россия опубликовала внутреннее интервью высокопоставленных чиновников ВВС Германии, из которого среди прочего следовало, что у британцев есть несколько военнослужащих в Украине, которые помогают украинским военным программировать поставляемые Лондоном ракеты Storm Shadow.

Дискуссию о возможности отправки западных войск в Украину поддержали представители Литвы и Эстонии. С другой стороны, Германия, Италия, Великобритания, США и Чехия отвергли эту идею. Однако президент Чехии Петр Павел заявил, что согласен искать новые формы помощи Украине, включая обсуждение возможного присутствия в стране. Он подчеркнул, что речь идет не о боевых войсках, а о помощи.
НАТО Польша Украина

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
12 МАРТА 2024
147
ПОЛИТИКА
ЕВРОКОМИССИЯ ХОЧЕТ ПЕРЕДАТЬ КИЕВУ ДО 3 МЛРД ЕВРО ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ В ЭТОМ ГОДУ
Европейская комиссия настаивает, чтобы Украина уже в этом году получила от 2 до 3 миллиардов евро (примерно от 50 до 76 миллиардов крон) из средств, полученных от замороженных активов российского...
13:00
12 МАРТА 2024
189
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕХИИ: УКРАИНЕ ОБЕЩАНО ЕЩЕ 200 000 БОЕПРИПАСОВ
В дополнение к подтвержденной в обязательном порядке закупке 300 000 боеприпасов для Украины чешская инициатива пообещала стране еще около 200 000. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS)...
10:30
12 МАРТА 2024
710
ПОЛИТИКА
КРЕМЛЬ ВЫБРАЛ В КАЧЕСТВЕ МИШЕНИ САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО ЗАПАДА, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ ПО СЛОВАКИИ
Чешско-словацкие отношения оказались в серьезном кризисе. Чешский кабинет министров отменил переговоры с правительством Словакии из-за политики и риторики премьер-министра Роберта Фицо и его...
08:00
12 МАРТА 2024
249
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕХИИ ПЕТР ФИАЛА 15 АПРЕЛЯ ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖО БАЙДЕНОМ
Премьер-министр Чехии Петр Фиала проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 апреля, сообщила пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер.
22:00
11 МАРТА 2024
1336
ОБЩЕСТВО
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПОЛЯКИ ОСТАНАВЛИВАЮТ АВТОБУСЫ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. ЭТО НЕДОПУСТИМО, ГОВОРИТ УКРАИНСКИЙ МИНИСТР
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в понедельник в социальной сети X, что польские протестующие и местная полиция начали останавливать на границе автобусы, направляющиеся в...
21:00
11 МАРТА 2024
1930
ОБЩЕСТВО
ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ НЕ СПЕШАТ ПОКУПАТЬ ЛЕТНИЕ ШИНЫ, НЕСМОТРЯ НА ТЕПЛУЮ ПОГОДУ
В этом году, несмотря на относительно теплую погоду, сезон покупки летних шин задерживается на одну-две недели. Переломным моментом для покупки шин станет Пасха в конце марта — начале апреля. Об...
19:30
11 МАРТА 2024
902
ЭКОНОМИКА
СИСТЕМА ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ НЕЗАМЕТНО ЗАВОЕВЫВАЕТ ЧЕХИЮ. ИСЧЕЗНУТ ЛИ КРЕДИТКИ?
В то время как популярность отложенных платежей постепенно растет, количество выпущенных кредитных карт сокращается. И те и другие предлагают схожие услуги.
16:30
11 МАРТА 2024
686
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО НАЛОГОВ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ АВТОРЫ И ХУДОЖНИКИ В ЧЕХИИ
Авторы и художники с точки зрения налогообложения считаются самозанятыми, даже если у них нет свидетельства о регистрации. Авторство в качестве дополнительного дохода к основной работе с...
15:00
11 МАРТА 2024
465
ОБЩЕСТВО
В ГЕРМАНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАБАСТОВКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАРУШИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ С ЧЕХИЕЙ
Железные дороги Германии сегодня снова будут парализованы из-за очередной забастовки машинистов Deutsche Bahn (DB). Машинисты грузовых поездов прекратят работу на 24 часа сегодня вечером, а во...
13:30
11 МАРТА 2024
1086
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИЛА СЕМЬ МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА ОТЧЕТ, СКАЧАННЫЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Для составления экспертного заключения авторы использовали материалы, скачанные из интернета. «Экспертное заключение — это экспертная работа от А до Я», — оправдывается автор. Однако сервер...
11:25
11 МАРТА 2024
1248
ОБЩЕСТВО
АНОНИМ УГРОЖАЕТ СТРЕЛЬБОЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ ПО ВСЕЙ ЧЕХИИ
Полиция Чехии проверяет анонимную угрозу от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. Полицейские в различных...
08:00
11 МАРТА 2024
329
ЭКОНОМИКА
МИНФИН ЧЕХИИ: РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ В ЭТОМ ГОДУ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ НА 3-4%
Реальная заработная плата в Чехии в этом году может вырасти примерно на 3-4%. Рост должен начаться в первом квартале. Об этом заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) в эфире CNN Prima News....
18:00
10 МАРТА 2024
1732
ПОЛИТИКА
У RAIFFEISEN BANK ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ. ЕМУ ГРОЗЯТ САНКЦИИ СО СТОРОНЫ США
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», если будет помогать финансировать российских военных. Об этом предупредило Министерство финансов...
16:00
9 МАРТА 2024
556
ЭКОНОМИКА
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЧНБ ИЗЪЯЛ 4 305 ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ И МОНЕТ. КУДА СДАВАТЬ ФАЛЬШИВКИ
Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году изъял 4 305 поддельных банкнот и монет различных валют. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда было изъято 1 980 подделок....
14:00
9 МАРТА 2024
807
ОБЩЕСТВО
ДО КОНЦА ЛЕТА ВОДИТЕЛИ НЕ СМОГУТ ПРОЕХАТЬ ПО БАРРАНДОВСКОМУ МОСТУ В НАПРАВЛЕНИИ ОТ СТРАКОНИЦКОЙ
Начиная с 9 марта водители больше не смогут проехать по Баррандовскому мосту со стороны Страконицкой улицы. Причина — закрытие рампы в связи с началом ремонта моста в этом году в понедельник, 11...