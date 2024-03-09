Министр иностранных дел Польши заявил, что войска НАТО уже на территории Украины
12 марта 2024
15:00
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что войска НАТО уже присутствуют на территории Украины. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом. О его заявлении сообщает Onet.pl. По мнению российского МИД, нет смысла дальше отрицать размещение войск Альянса в Украине.
Дискуссия о возможности ввода войск НАТО в Украину обострилась после того, как в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможном размещении французских войск в Украине, заявил, что ничего нельзя исключать. Ранее Сикорский сделал аналогичный Макрону комментарий, хотя премьер-министр Польши Дональд Туск отверг данную перспективу.
«Войска стран НАТО уже находятся в Украине, и я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран, которые пошли на такой риск. Они сами лучше знают, кому это адресовано», — сказал Сикорский в пятницу на конференции в польском Сейме, приуроченной к 25-летию вступления Польши в НАТО, сообщает Onet.pl.
По данным сервера, глава польской дипломатии имел в виду военных инструкторов, которые обучают украинцев на местах, в частности, использованию поставленной техники.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского в воскресенье, сообщает ТАСС, заявив, что размещение войск НАТО в Украине «не имеет смысла дальше отрицать».
Отвечая на заявление Макрона, Москва ранее заявила, что отправка западных войск в Украину поставит мир на грань ядерной войны. В начале марта Россия опубликовала внутреннее интервью высокопоставленных чиновников ВВС Германии, из которого среди прочего следовало, что у британцев есть несколько военнослужащих в Украине, которые помогают украинским военным программировать поставляемые Лондоном ракеты Storm Shadow.
Дискуссию о возможности отправки западных войск в Украину поддержали представители Литвы и Эстонии. С другой стороны, Германия, Италия, Великобритания, США и Чехия отвергли эту идею. Однако президент Чехии Петр Павел заявил, что согласен искать новые формы помощи Украине, включая обсуждение возможного присутствия в стране. Он подчеркнул, что речь идет не о боевых войсках, а о помощи.
«Войска стран НАТО уже находятся в Украине, и я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран, которые пошли на такой риск. Они сами лучше знают, кому это адресовано», — сказал Сикорский в пятницу на конференции в польском Сейме, приуроченной к 25-летию вступления Польши в НАТО, сообщает Onet.pl.
По данным сервера, глава польской дипломатии имел в виду военных инструкторов, которые обучают украинцев на местах, в частности, использованию поставленной техники.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского в воскресенье, сообщает ТАСС, заявив, что размещение войск НАТО в Украине «не имеет смысла дальше отрицать».
Отвечая на заявление Макрона, Москва ранее заявила, что отправка западных войск в Украину поставит мир на грань ядерной войны. В начале марта Россия опубликовала внутреннее интервью высокопоставленных чиновников ВВС Германии, из которого среди прочего следовало, что у британцев есть несколько военнослужащих в Украине, которые помогают украинским военным программировать поставляемые Лондоном ракеты Storm Shadow.
Дискуссию о возможности отправки западных войск в Украину поддержали представители Литвы и Эстонии. С другой стороны, Германия, Италия, Великобритания, США и Чехия отвергли эту идею. Однако президент Чехии Петр Павел заявил, что согласен искать новые формы помощи Украине, включая обсуждение возможного присутствия в стране. Он подчеркнул, что речь идет не о боевых войсках, а о помощи.
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